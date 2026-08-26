Чому Зеленський не підписав закон про "податок на OLX": Марченко пояснив

До законопроекту було внесено поправки, які передбачають розширення переліку учасників фінансового моніторингу.

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Марченко пояснив, чому Зеленський досі не підписав закон про "податок на OLX" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com УНІАН

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До законопроекту підготовлено уточнювальні зміни

Поправки передбачають розширення кола учасників моніторингу

Президент України Володимир Зеленський поки що не підписав закон про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, відомий також як "податок на OLX". Причина пов’язана з положеннями документа про фінансовий моніторинг політично значущих осіб.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання фінансового комітету Верховної Ради.

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За словами голови Мінфіну, до законопроекту було внесено поправки, що передбачають розширення переліку учасників фінансового моніторингу та контролю щодо політично значущих осіб.

"У нас є поправки, внесені до законопроекту про цифрові платформи, які передбачають розширення кола учасників моніторингу та фінансового контролю політично значущих осіб", - сказав Марченко.

Він також повідомив, що українська сторона спільно з європейськими партнерами вже підготувала уточнюючі зміни до законопроекту. Наразі відповідні поправки подано для подальшого розгляду.

Таким чином, підписання закону затримується не через безпосередньо положення щодо оподаткування доходів користувачів цифрових платформ, а через необхідність скоригувати норми, що стосуються фінансового контролю за політично значущими особами.

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Як повідомляв Главред, депутати Верховної Ради ухвалили у другому читанні законопроект №15111-д, який запроваджує нову систему оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, такі як Bolt, Uklon, Glovo, Uber та Airbnb.

Документ став одним із ключових зобов’язань України перед МВФ і пройшов друге читання після тривалого доопрацювання та внесення понад 3500 поправок.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні готується новий податковий законопроект. Громадянам буде дозволено користуватися пільговим режимом оподаткування доходів.

Також повідомлялося про те, як планується оподатковувати віртуальні активи. Проект закону про оподаткування криптовалют готується до першого читання.

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Про особу: Сергій Марченко Український економіст і політичний діяч, кандидат економічних наук. Обіймав посаду заступника міністра фінансів України (2016–2018). Працював на посаді заступника Голови Адміністрації Президента України (2018–2019). Міністр фінансів України з 30 березня 2020 року, пише Вікіпедія.

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