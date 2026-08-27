Через кілька годин після приїзду Гаррі: король зробив несподівану заяву

Коротко:
- Що вирішив зробити король
- Як це пов'язано з принцом Гаррі
Король Великої Британії Карл III разом із королевою Каміллою несподівано вирушили у закордонну поїздку, що привернуло додаткову увагу на тлі дискусій навколо принца Гаррі та Меган Маркл.
Повідомляється, що візит має дипломатичний характер і спрямований на зміцнення відносин з європейськими країнами після Brexit. Про це повідомляє видання Hello.
Поїздка стала особливо примітною на тлі складних сімейних відносин усередині королівської родини. Джерела зазначають, що Камілла активно підтримує Карла, зокрема в його прагненні налагодити контакт із молодшим сином.
Ситуація навколо Гаррі та Меган залишається напруженою: їхнє можливе повернення до Великої Британії та спроби зближення з родиною обговорюються в ЗМІ, проте остаточного примирення поки що не відбулося.
У цих умовах закордонний візит монарха розглядається не лише як політичний крок, а й як частина ширшої стратегії - зберегти стабільність монархії на тлі особистих і публічних викликів.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Через шість років після скандальної відмови від королівських повноважень принц Гаррі та Меган Маркл повернулися на батьківщину принца. Подружжя приземлилося в аеропорту Бірмінгема, щоб розпочати "тривале проживання" у Великій Британії
Раніше також актор фільму "Божевільне весілля" Арам Арзуманян потрапив до лікарні та переніс хірургічне втручання на нозі. Артист поділився з підписниками знімком прямо з палати, розповівши про своє самопочуття.
Вас також може зацікавити:
- Принцу Гаррі стали відомі секретні подробиці про здоров'я короля
- Неприємно: стало відомо, як пройшла зустріч принца Гаррі та Меган з королем
- "Повернення": Гаррі та Меган ухвалили важливе рішення щодо майбутнього сім'ї
Про особу: король Чарльз III
Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред