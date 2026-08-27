Через кілька годин після приїзду Гаррі: король зробив несподівану заяву

Король Чарльз здивував підданих своїм вчинком після повернення сина Гаррі.

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Король Чарльз III повідомив про несподіваний від'їзд / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

Коротко:

Що вирішив зробити король

Як це пов'язано з принцом Гаррі

Король Великої Британії Карл III разом із королевою Каміллою несподівано вирушили у закордонну поїздку, що привернуло додаткову увагу на тлі дискусій навколо принца Гаррі та Меган Маркл.

Повідомляється, що візит має дипломатичний характер і спрямований на зміцнення відносин з європейськими країнами після Brexit. Про це повідомляє видання Hello.

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Меган Маркл і принц Гаррі повернулися до Великої Британії / Фото Instagram/meghan

Поїздка стала особливо примітною на тлі складних сімейних відносин усередині королівської родини. Джерела зазначають, що Камілла активно підтримує Карла, зокрема в його прагненні налагодити контакт із молодшим сином.

Ситуація навколо Гаррі та Меган залишається напруженою: їхнє можливе повернення до Великої Британії та спроби зближення з родиною обговорюються в ЗМІ, проте остаточного примирення поки що не відбулося.

У цих умовах закордонний візит монарха розглядається не лише як політичний крок, а й як частина ширшої стратегії - зберегти стабільність монархії на тлі особистих і публічних викликів.

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Про особу: король Чарльз III Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за будь-кого в британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

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