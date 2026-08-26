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Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися до Британії: реакція королівської родини

Христина Трохимчук
26 серпня 2026, 17:10
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Герцоги Сассекські разом із дітьми прилетіли до Англії й оселяються там надовго та на повну силу.
Меган Маркл і принц Гаррі у Великій Британії
Меган Маркл і принц Гаррі у Великій Британії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Меган Маркл, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Де оселилася родина і до якої школи підуть діти Гаррі та Меган
  • Чи повернуться герцоги до виконання королівських обов’язків

Через шість років після скандальної відмови від королівських повноважень принц Гаррі та Меган Маркл повернулися на батьківщину принца. Подружжя приземлилося в аеропорту Бірмінгема, щоб розпочати "тривале проживання" у Великій Британії, повідомляє The Telegraph.

Новим домом пари стане затишний маєток в елітному районі Котсуолдс. При цьому відмовлятися від американської мрії Сассекські не планують: вони збережуть нерухомість у Каліфорнії та Португалії, позиціонуючи себе як "міжнародна родина". Разом із собою вони перевезли улюблених собак Мію та Пулу, а ось курник у Монтесіто залишили на місці - як знак того, що мости до США ще не спалено.

відео дня
Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії
Меган Маркл і принц Гаррі повертаються до Великої Британії / фото: instagram.com, Меган Маркл

Переїзд має максимально серйозний характер: вже з наступного тижня семирічний принц Арчі та п’ятирічна принцеса Лілібет підуть до місцевої британської школи. Скільки саме пробуде сім’я в Англії, інсайдери поки що не кажуть - мова йде про терміни від кількох місяців до кількох років.

Повертатися до офіційних обов'язків "робочих" членів монаршої родини Гаррі та Меган не будуть. Спроби їхнього оточення домовитися про компромісний формат "наполовину в родині, наполовину в бізнесі" провалилися: Чарльз III і принц Вільям непохитні й вірні рішенню покійної Єлизавети II.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон
Принц Вільям не спілкується з принцом Гаррі / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

Незважаючи на жорсткі рамки, теплі моменти в родині все ж є. Ще в липні під час короткого візиту Гаррі та Меган з дітьми побували на чаюванні у Чарльза III в Хайгроуві, і зустріч пройшла дуже душевно. А ось із братом все набагато складніше - принц Вільям і принц Гаррі досі уникають будь-якого особистого спілкування.

У Великій Британії пара планує активно працювати: Гаррі готується до благодійної премії WellChild, а Меган має намір і надалі розвивати свій бізнес-проект As Ever.

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Про персону: Меган Маркл

Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка та фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Чарльза III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) та дочку Лілібет (2021).

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