Помер зірка фільмів "Один вдома-2" та "Воно"

Тім Каррі понад десять років страждав від серйозних проблем зі здоров’ям.

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Помер Тім Каррі / колаж: Главред, фото: instagram.com/officialtimcurry

Коротко:

У 2012 році Тім Каррі переніс важкий інсульт

Актор помер увечері 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі

Британський актор і співак Тім Керрі, найбільш відомий за ролями у фільмах "Воно" та "Один вдома-2", помер у віці 80 років. Про це повідомляє TMZ.

За словами джерел видання, Каррі понад десять років страждав від серйозних проблем зі здоров’ям. Актор помер пізно ввечері 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі.

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Джерела в правоохоронних органах повідомили журналістам, що поліція прибула до його будинку о 23:23 за місцевим часом у вівторок. Вони наголосили, що немає жодних ознак того, що було скоєно злочин.

У 2012 році Каррі, який став зіркою Голлівуду завдяки яскравій комічній зовнішності, переніс важкий інсульт. Відтоді актор був прикутий до інвалідного візка, проте продовжував працювати як запрошена зірка на заходах, виголошуючи мотиваційні промови.

Головною роллю в його кар’єрі став божевільний клоун-вбивця в екранізації роману "Воно" Стівена Кінга 1990 року. Також знімався в "Шоу жахів Роккі Горора", "Трьох мушкетерах", фільмі "Доказ". Ще одним яскравим образом став портьє в готелі, де мешкає головний герой фільму "Один вдома-2" Кевін Маккалістер.

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Про особу: Тім Каррі Тім Каррі - відомий британський актор і співак, який прославився завдяки яскравим, харизматичним і характерним ролям у кіно, на телебаченні та в театрі. Тім Каррі народився у Великій Британії в 1946 році. Починав кар'єру на театральній сцені Лондона, грав у знаменитих постановках (зокрема, у ролі Моцарта у виставі "Амадей"). Окрім ігрового кіно, він активно займався озвучуванням мультсеріалів та відеоігор. Серед найвідоміших його ролей - клоун Пеннівайз із міні-серіалу "Воно" 1990 року, доктор Френк-н-Фертер із "Шоу жахів Роккі Горора", дворецький Уодсворт із "Доказів", а також портьє з "Один вдома-2". У 2012 році актор переніс важкий інсульт, після якого пересувався в інвалідному візку та обмежив публічну активність, зосередившись на озвучуванні та зустрічах із фанатами. Актор пішов з життя 25 серпня 2026 року у віці 80 років.

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