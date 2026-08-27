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Росія била балістикою по Київщині: серед постраждалих дитина, горять склади

Анна Косик
27 серпня 2026, 10:15
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Окупанти тероризували область усю ніч.
Росія била балістикою по Київщині: серед постраждалих дитина, горять склади
На Київщині триває ліквідація наслідків нічного обстрілу / Колаж: Главред, фото: скріншоти з YouTube і відео у соцмережах

Що повідомив Ткаченко:

  • РФ атакувала Київщину
  • Наслідки ворожої атаки зафіксовано у кількох районах області
  • Внаслідок російського обстрілу є постраждалі

Країна-агресор Росія усю ніч на 27 серпня атакувала Київську область ударними дронами та балістичними ракетами. Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

За його даними, у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі триває її ліквідація, на місці задіяні всі необхідні служби.

відео дня

Також пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

"Внаслідок ворожої атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району. 15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують", - додав Ткаченко.

Якими ракетами РФ може атакувати Україну - думка аналітиків

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Росія продовжує розширювати можливості для нанесення ударів по Україні з використанням північнокорейських балістичних ракет.

Москва отримала близько 50 ракет KN-23, KN-24 та модернізованих KN-30. Особливу увагу експерти звертають на KN-30, яку також називають Hwansong-11C. Це модернізована версія KN-23, здатна, згідно з наявними даними, нести боєголовку масою до 2500 кг.

Северокорейская ракета KN-30 - Hwansong-11C
KN-30 / Інфографіка: Главред

Російські обстріли 27 серпня - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що у ніч на 27 серпня Росія атакувала Україну двома протикорабельними ракетами Онікс, балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, 258 ударними БпЛА різних типів, S8000 "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки РФ на столицю 27 серпня в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій. Також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медзакладі.

Напередодні стало відомо, що понад 7 годин Одещина перебувала під масованою комбінованою атакою ворога. Упродовж всієї ночі росіяни цілеспрямовано били ракетами та дронами по цивільній інфраструктурі регіону.

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Про персону: Тимур Ткаченко

Тимур Ткаченко - український державний діяч азербайджанського походження, голова Київської обласної державної адміністрації, заступник Міністра розвитку громад та територій України (27.09.2024 - до 31.12. 2024), член Наглядової ради Укрпошти, колишній заступник міністра стратегічних галузей промисловості (15.08.2023 - 10.09.2024), колишній директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської державної адміністрації (КМДА), пише Вікіпедія.

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