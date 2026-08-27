Дрон у Лейпцигу міг використовуватися для зриву поставок зброї в Україну - розвідка США

Конструкція вибухового пристрою та тип використаної вибухівки відповідають зразкам, які раніше пов’язували з російським ГРУ.

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Дрон у Лейпцигу міг використовуватися для зриву поставок зброї в Україну / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, antonov.com

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Аеропорт "Лейпциг/Галле" використовують для перевезення озброєння в Україну

Дрон міг бути призначений для пошкодження літаків в аеропорту

Безпілотник із вибухівкою, виявлений на початку серпня біля українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, має ознаки, характерні для пристроїв, які використовує російське Головне розвідувальне управління (ГРУ). До такого висновку дійшли американські та німецькі спецслужби в рамках розслідування можливої диверсії.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на американського чиновника, обізнаного з ходом розслідування.

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За його словами, як конструкція вибухового пристрою, так і тип використаної вибухівки відповідають зразкам, які раніше пов’язували з російським ГРУ. Американська сторона дійшла цього висновку спільно з німецькими спецслужбами.

При цьому Служба зовнішньої розвідки Росії вже звинуватила німецьких політиків та європейські ЗМІ в поспішних висновках. У російській розвідці заявили, що звинувачення на адресу РФ були озвучені ще до отримання попередніх результатів розслідування.

Яку мету міг переслідувати дрон

Аеропорт "Лейпциг/Галле" є одним із великих вантажних вузлів, який використовується американськими військовими та союзниками по НАТО для перевезення озброєння в Україну.

За версією слідства, безпілотник міг бути призначений для пошкодження літаків на території аеропорту. Це дозволило б затримати транспортування військової допомоги Україні, а також продемонструвати Німеччині наслідки продовження підтримки Києва.

Інцидент із дроном - головне

Як писав "Главред", в ніч на 5 серпня біля українського вантажного літака Ан-124 виявили безпілотник із вибухівкою. Після цього роботу аеропорту було тимчасово призупинено.

Пізніше Die Zeit повідомила, що FPV-дрон влучив у найбільш вразливу частину крила літака - у районі розташування паливних баків. Це може свідчити про те, що метою атаки було не просто надіслати попередження, а завдати літаку серйозних пошкоджень.

25 серпня німецькі правоохоронці виявили ще один безпілотник з вибухівкою. Припускається, що він також міг бути пов’язаний з атакою на Ан-124 в аеропорту "Лейпциг/Галле".

Німецька прокуратура поки що не розкриває подробиць і утримується від коментарів щодо виявленого пристрою та його можливого зв’язку з першим інцидентом.

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Про джерело: ABC News ABC News - американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, який був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірньою супутниковою мережею ABC Network та радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, що входить до складу корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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