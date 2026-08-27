Атака на Київ: дрони РФ хаотично літають над столицею, лунають вибухи

Мешканців міста закликали залишатися в укриттях.

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​Росія атакує Київ реактивними дронами / Колаж: Главред, фото: скріншот, соцмережі

Коротко:

Київ атакують реактивні дрони

Працюють сили ППО

У четвер, 27 серпня, у Києві чути автоматні черги та звуки вибухів. На тлі атаки дронів у столиці працюють сили ППО.

Моніторингові канали повідомляють про атаку реактивних дронів на Київ.

відео дня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що ворожі ударні безпілотники продовжують хаотично переміщатися в повітряному просторі над Києвом. Мешканців міста закликали залишатися в укриттях.

"У Києві працює ППО. Просимо перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні Київської міської військової адміністрації.

Кияни ховаються у метро / Фото: соцмережі

11:53 Один постраждалий у Голосіївському районі столиці. Поранення отримав водій вантажівки.

"Медики на місці. Надають допомогу", - повідомив мер Кличко.

11:35 Відбій повітряної тривоги.

11:22 У Києві знову оголосили повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

11:09 Відбій повітряної тривоги.

11:07 У Печерському районі, де ворожий БпЛА впав на відкриту територію, сталося загоряння трави.

"Екстрені служби працюють на місці. Атака на столицю триває. Перебувайте в укриттях", - повідомив мер Кличко.

11:03 Нові вибухи у Києві.

10:59 У Голосіївському районі чоловік отримав поранення. Йому надається допомога.

10:57 ЗМІ повідомляють про пряме влучення реактивного "Шахеда" у стадіон Лобановського в Києві.

Дивіться відео - Над стадіоном Лобановського у Києві видно клуби диму після "прильоту":

Дивіться відео - Падіння уламків дрону у Києві:

10:41 Вибух пролунав у столиці, повідомляють очевидці. Ймовірно, це робота сил ППО.

10:37 У Голосіївському районі фіксується загоряння автомобіля внаслідок ворожої атаки. Пожежу ліквідовано, повідомили в КМВА.

У Печерському районі пошкоджено будівлю спортивного комплексу.

"Загроза триває. Перебувайте в укриттях", - попередили киян.

10:33 Реактивний БПЛА на Чабанах у Київській області.

10:31 РеактивніБПЛА на Бровари та у Вишневе.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Атака на Київ та Київську область у ніч на 27 серпня 2026 року

Як писав Главред, у ніч на 27 серпня в Києві кілька разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу з боку дронів. Після третьої години ночі з'явилася інформація про балістичну ракету, яка рухалася в напрямку столиці України. Згодом у місті пролунали вибухи.

У Подільському районі зафіксовано падіння уламків у дворі житлового будинку. У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламків на території навчального закладу.

Всю ніч на 27 серпня РФ атакувала Київську область ударними дронами та балістичними ракетами.

У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа у складських приміщеннях.

Також пошкоджено складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

В результаті ворожої атаки на Київську область постраждали двоє мешканців Бориспільського району. 15-річній дівчині та 73-річній жінці надали медичну допомогу на місці.

У Повітряних Силах ЗС України основними напрямками ударів цієї ночі стали Одеська, Київська, Дніпропетровська, Полтавська та Запорізька області. Читайте - скільки ракет і дронів було збито.

Росія готує новий масований удар по Києву

Російські окупаційні війська можуть завдати нового масованого удару по Києву та Київській області впродовж найближчих 48 годин. Про високу ймовірність обстрілу повідомили моніторингові канали ввечері 26 серпня.

Особливу увагу рекомендується звертати на сигнали повітряної тривоги, якщо вони пов’язані з загрозою застосування балістичної зброї. У такому випадку не варто зволікати із забезпеченням безпеки.

"Флеш" попередив про загрозу нових ударів РФ по ТЦ

Росіяни намагатимуться знищити великі торгові центри, а після сигналу повітряної тривоги на евакуацію може залишатися не більше двох хвилин. Про це заявив радник президента України з технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов в ефірі Radio NV. За його словами, це стосується як Києва, так і прифронтових територій.

"Зараз ми бачимо, що у росіян немає жодних червоних ліній, моралі чи чогось іншого. І якщо ви десь перебуваєте в торговому центрі й чуєте сигнали тривоги, у вас є буквально хвилина-дві, щоб покинути торговельну мережу", - сказав "Флеш".

Він закликав українців бути обережними під час відвідування "Епіцентрів".

"Епіцентр" - це не лише магазин, це магазин-склад. І зараз ми бачимо, що відбувається в Одесі: росіяни почали атакувати саме "Епіцентри", бо це дуже великі торговельні мережі", - заявив радник президента з технологічних питань.

За його словами, росіяни не будуть атакувати балістичною зброєю або десятком "Шахедів" невеликий магазин типу АТБ або "Фори", тоді як великі торговельні центри можуть бути для них пріоритетними цілями.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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