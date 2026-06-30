"Наше літо": схудла Камалія з'явилася із Захуром на відпочинку

Ви дізнаєтеся:
- Як Камалія відпочиває на Майорці
- Як виглядають Камалія та Захур на курорті
Популярна українська співачка Камалія похвалилася фігурою в купальнику під час відпочинку на Майорці та з'явилася разом із колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром. Знімки з'явилися в Instagram артистки.
На свіжих кадрах Камалія позує в бікіні з квітковим принтом, накинувши зверху легку накидку. Напівпрозорий лук не приховував фігуру артистки, завдяки чому шанувальники змогли помітити, що співачка помітно схудла й набула приголомшливої підтягнутої форми.
На відпочинку Камалія не нудьгувала сама - разом із нею на фото з'явився колишній чоловік зірки, бізнесмен Мохаммад Захур. Пара позувала на борту катера і виглядала дуже щасливою.
"Наше літо" - 2026. Трохи сонця, моря, посмішок і гарного настрою вам у стрічку! Ловіть літній позитив від мене та Захура - нехай кожен день буде своїм промінчиком радості й тепла", - підписала знімки співачка.
На Майорці артистка не тільки відпочиває на пляжі - Камалія взяла участь у тригодинних кінних перегонах на березі Середземного моря. Кінний спорт уже багато років залишається головною пристрастю співачки.
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Про персону: Камалія
Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України.
За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс".
У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".
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