"Наше літо": схудла Камалія з'явилася із Захуром на відпочинку

Співачка насолоджується сімейним відпочинком.

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Камалія на відпочинку з Мохаммадом Захуром / колаж: Главред, скріншот із відео

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Як Камалія відпочиває на Майорці

Як виглядають Камалія та Захур на курорті

Популярна українська співачка Камалія похвалилася фігурою в купальнику під час відпочинку на Майорці та з'явилася разом із колишнім чоловіком Мохаммадом Захуром. Знімки з'явилися в Instagram артистки.

На свіжих кадрах Камалія позує в бікіні з квітковим принтом, накинувши зверху легку накидку. Напівпрозорий лук не приховував фігуру артистки, завдяки чому шанувальники змогли помітити, що співачка помітно схудла й набула приголомшливої підтягнутої форми.

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Як змінилася Камалія / скрін з відео

На відпочинку Камалія не нудьгувала сама - разом із нею на фото з'явився колишній чоловік зірки, бізнесмен Мохаммад Захур. Пара позувала на борту катера і виглядала дуже щасливою.

"Наше літо" - 2026. Трохи сонця, моря, посмішок і гарного настрою вам у стрічку! Ловіть літній позитив від мене та Захура - нехай кожен день буде своїм промінчиком радості й тепла", - підписала знімки співачка.

Камалія з Мохаммадом Захуром на Майорці / фото: instagram.com, Камалія

На Майорці артистка не тільки відпочиває на пляжі - Камалія взяла участь у тригодинних кінних перегонах на березі Середземного моря. Кінний спорт уже багато років залишається головною пристрастю співачки.

Камалія / інфографіка: Главред

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Раніше Главред повідомляв, що артистка Lida Lee зізналася, що в юності у неї був роман з дівчиною. Співачка зазначила, що до цих стосунків її підштовхнув вкрай болісний попередній досвід, коли бойфренд зрадив її та розбив серце.

Також українська актриса Наталка Денисенко розсекретила дату майбутнього весілля з Юрієм Савранським. Крім того, знаменитість поділилася тим, як на новину про заручини відреагував її син від шлюбу з Андрієм Фединчиком.

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Про персону: Камалія Камалія - українська поп-виконавиця, актриса, модель, авторка-виконавиця. Заслужена артистка України. За даними Вікіпедії, кар’єра Камалії як співачки розпочалася 1993 року на фестивалі "Червона Рута". Після цього вона поїхала до Москви, де перемогла в конкурсі "Телешанс". У 2004 році Камалія була удостоєна звання Заслуженої артистки України. Переможниця конкурсу "Місіс Світу" у 2008 році. У 1999 році авторська пісня Камалії "Люблю тебе" була визнана переможницею фестивалю "Пісня року".

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