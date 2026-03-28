Танцівниця Дімопулос провела вечір у компанії росіянок.

Санта Дімопулос відпочивала в клубі, власники якого — мешканці Москви / колаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

З ким гуляла танцівниця Дімопулос

Хто ці люди

Танцівниця Санта Димопулос, яка живе в Дубаї та проводить літо на найпопулярніших курортах Європи, показала, як проводить час у компанії росіян, у той час як РФ знищує мирні українські міста.

Дімопулос, яка нещодавно відкрила в собі "дар" коуча, поділилася відповідними фото в Instagram.

Дімопулос зі своїми подругами з РФ / Фото Instagram/santadimopulos

Одна з подруг Дімопулос — власниця нічного клубу Nahate в Дубаї — Женя Макеєва. Молода жінка родом з Ростова-на-Дону, колишня хостес із московського клубу Сохо. Вона також давала інтерв'ю пропагандистці Ксенії Собчак, розповідаючи про свій заклад. Тепер Дімопулос витрачає гроші в ресторані у росіян.

Подруга Дімопулос із пропагандисткою Собчак / Скріншот YouTube

Подруга Дімопулос Женя Макеєва з Ростова-на-Дону / Скріншот YouTube

Друга подруга Дімопулос — Катерина Кузіна. Вона теж москвичка, має кілька бізнесів в ОАЕ. Цікаво, що на її сторінці в Instagram вказано магазин Chicbeach у Дубаї, в якому продаються головні убори українського дизайнера Руслана Багінського.

Подруга Димопулос має багато бізнесів в ОАЕ / Фото Instagram/katrinakuzina

Колекція Багінського в ОАЕ / Фото chicbeach.shop

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Про особу: Санта Дімопулос Санта Дімопулос прославилася завдяки участі в розважальній програмі "Фабрика зірок", а потім стала однією із солісток групи ВіаГра. Пізніше вона спробувала себе в сольній кар'єрі, однак вона закінчилася одним альбомом. Серед досягнень — перемога в телевізійному шоу "Танці з зірками", а також вінтажний бутік брендових речей у Києві. Дімопулос має двох дітей. Старшого сина Даніеля вона народила від телеведучого Андрія Джеджули, а молодшу дочку Софію — від українського бізнесмена, який не проживає в Україні.

