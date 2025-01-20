У десятку увірвався новий кандидат: список лідерів Євробачення-2025

Позиції України в рейтингу найкращих із найкращих поки що нічого не загрожує, але "темні конячки" починають з'являтися дедалі частіше.

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Євробачення-2025 прогноз букмекерів - хто переможе на Євробаченні-2025 / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

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Україна третій тиждень у топ-3

Нідерланди вибули з десятки лідерів

Трохи менше трьох тижнів залишилося до Національного відбору в Україні, де наша країна визначить артиста, який представлятиме її на Євробаченні-2025 у Базелі. Проте, навіть без кандидата і пісні Україна вже третій тиждень поспіль тримається в топ-3 ймовірних переможців конкурсу за версією букмекерів.

Перші місця з нами розділяє Бельгія та Швеція. Італії, Ізраїлю, Естонії та Франції також вдалося втриматися в рейтингу. Те саме стосується Німеччини та Великої Британії, а от Нідерландам пощастило менше.

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Із десятки лідерів країну "видавила" Фінляндія, яка 2023 року ледь не вирвала перемогу з рук Швеції (Käärijä переміг за результатами глядацького голосування, але від журі отримав нижчі оцінки, ніж Лорін - прим. редактора).

Фінляндія брала участь у Євробаченні вже 56 разів (49 у фіналі) - з 1961 року. Однак перше місце їм вдалося посісти лише 2006 року. Дев'ять разів конкурсанти з Фінляндії опинялися на останньому місці, і тричі отримували нуль балів (1963, 1965, 1982).

Євробачення-2025 прогноз букмекерів - хто переможе на Євробаченні-2025 / eurovisionworld.com

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