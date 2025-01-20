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У десятку увірвався новий кандидат: список лідерів Євробачення-2025

Анна Підгорна
20 січня 2025, 23:17
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Позиції України в рейтингу найкращих із найкращих поки що нічого не загрожує, але "темні конячки" починають з'являтися дедалі частіше.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 прогноз букмекерів - хто переможе на Євробаченні-2025 / колаж: Главред, фото: t.me/suspilne_eurovision_ukraine

Коротко:

  • Україна третій тиждень у топ-3
  • Нідерланди вибули з десятки лідерів

Трохи менше трьох тижнів залишилося до Національного відбору в Україні, де наша країна визначить артиста, який представлятиме її на Євробаченні-2025 у Базелі. Проте, навіть без кандидата і пісні Україна вже третій тиждень поспіль тримається в топ-3 ймовірних переможців конкурсу за версією букмекерів.

Перші місця з нами розділяє Бельгія та Швеція. Італії, Ізраїлю, Естонії та Франції також вдалося втриматися в рейтингу. Те саме стосується Німеччини та Великої Британії, а от Нідерландам пощастило менше.

відео дня

Із десятки лідерів країну "видавила" Фінляндія, яка 2023 року ледь не вирвала перемогу з рук Швеції (Käärijä переміг за результатами глядацького голосування, але від журі отримав нижчі оцінки, ніж Лорін - прим. редактора).

Фінляндія брала участь у Євробаченні вже 56 разів (49 у фіналі) - з 1961 року. Однак перше місце їм вдалося посісти лише 2006 року. Дев'ять разів конкурсанти з Фінляндії опинялися на останньому місці, і тричі отримували нуль балів (1963, 1965, 1982).

Євробачення-2025
Євробачення-2025 прогноз букмекерів - хто переможе на Євробаченні-2025 / eurovisionworld.com

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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