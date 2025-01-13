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Україна непохитна: топ-10 лідерів Євробачення-2025 за версією букмекерів

Анна Підгорна
13 січня 2025, 21:52
39
Єврофани вже починають визначатися, кого вони хочуть бачити переможцем Євробачення цього року.
Євробачення-2025
Євробачення-2025 прогноз - букмекери назвали потенційних лідерів Євробачення-2025 / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Україна другий тиждень тримається в трійці потенційних переможців Євробачення-2025
  • Топ-10 лідерів змінився - Норвегія вибуває, Велика Британія виривається вперед

В Україні тільки-но стартувало голосування за десятого учасника, який увійде до остаточного списку фіналістів Національного відбору, а букмекери вже відстежують, яка з країн учасниць має найвищий шанс посісти перше місце на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія.

Наразі трійка лідерів, Бельгія, Швеція та Україна, не змінилася - наша країна вже вважається сильним претендентом на перемогу попри те, що ім'я конкурсанта від України стане відоме лише 8 лютого.

відео дня

Утім, зміни відбулися в топ-10: Нідерланди (7-ме місце минулого тижня) опустилися на 10 місце, Естонія відтіснила Францію і піднялася на 6-ме місце, а Норвегія і зовсім вибула з десятки.

Примітно, що в топ-10 потенційних переможців конкурсу вже вибилася Велика Британія (9-те місце) - член Великої п'ятірки Євробачення. Країна має вельми цікаву статистику за 66 років участі в змаганні: п'ять перемог (1967, 1969, 1976, 1981, 1997) і п'ять поразок (2003, 2008, 2010, 2019, 2021). Водночас у ХХІ столітті найкращим результатом Великої Британії (на цей момент) залишається друге місце 2022 року.

Євробачення-2025
Євробачення-2025 прогноз - букмекери назвали потенційних лідерів Євробачення-2025 / eurovisionworld.com

Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").

Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.

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