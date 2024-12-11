Ізоляція учасників та політстерильність: на Євробаченні-2025 ввели нові правила

Європейська мовна спілка поставила перед собою амбітну мету на Євробаченні цього року.

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Євробачення-2025 - Європейська мовна спілка ввела нові правила / колаж: Главред, фото: facebook.com/EurovisionSongContest, instagram.com/eurovision

Короткий зміст:

EBU вводить нові правила для учасників Євробачення, ЗМІ та персоналу конкурсу

Головна мета організаторів - створення та підтримання безпечного простору

Менше півроку залишилося до старту музичного конкурсу Євробачення-2025 у шведському місті Базель. Організатори вже почали кропітку роботу над облаштуванням майданчика для виступів.

Команда Євробачення "твердо віддана справі забезпечення позитивного, творчого та безпечного проведення конкурсу в умовах постійно мінливого глобального ландшафту", запевняє Бакель Волден, голова керівної ради Євробачення. Щоб не бути голослівним, він та директор шоу Мартін Грін презентували на сайті Європейської мовної спілки (EBU) нові правила Євробачення.

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"Нас об'єднує музика - і від усіх нас залежить, щоб конкурс пісні Євробачення залишався подією, що сприяє єдності, різноманітності та інклюзивності. Ми віримо, що зміни, які ми вносимо у 2025 році, зроблять музичний конкурс Євробачення найкращою подією для наших учасників, наших співробітників і наших глядачів", - коментує Грін.

Так до списку нововведень Євробачення-2025 входять:

Запровадження Кодексу поведінки, обов'язкового і для учасників, і для представників ЗМІ, і для персоналу. Ним планують регулювати дотримання законів країни-організатора та принципу політичного нейтралітету

Поява закритих зон для конкурсантів без ЗМІ та камер для більш комфортних репетицій

Оптимізація репетицій - унормовані графіки, які дадуть змогу учасникам не тільки спокійно зосередитися на творчості, а й присвятити час знайомству з Базелем

Регулювання питань між артистами і персоналом за допомогою менеджера з добробуту.

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