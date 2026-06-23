Брати Меладзе вперше за довгий час з’явилися разом

Костянтин Меладзе опублікував рідкісне фото разом зі своїм братом з Іспанії.

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Костянтин Меладзе та Валерій Меладзе зустрілися в Іспанії / колаж: Главред, фото: instagram.com, Костянтин Меладзе

Коротко:

Як виглядають брати Меладзе

З якої нагоди Костянтин звернувся до Валерія

Російський композитор Костянтин Меладзе несподівано опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram.

Приводом став день народження його молодшого брата — Валерія. "З Днем народження, дорогий Валера!" — лаконічно написав він.

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Валерій Меладзе привітав свого брата / Фото Instagram/meladzemusic

Судячи з назви ресторану, брати були в Іспанії. Такі фото — рідкість для композитора, він мало користується соціальними мережами і веде зараз досить закритий спосіб життя.

Валерій Меладзе привітав свого брата / Фото Instagram/meladzemusic

Костянтин Меладзе після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році вкрай рідко виходить на зв'язок із шанувальниками.

Його періодично фотографують шанувальники, проте на фото він, як правило, не посміхається і не виглядає щасливим.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, російська ведуча, блогерка та багатодітна мати Лерчек (справжнє ім’я — Валерія Чекаліна), яка хворіє на рак шлунка четвертого ступеня,зробила розриваючу серце заяву щодо російської влади.

Раніше відома співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, привітала свого чоловіка, популярного гумориста Максима Галкіна, з ювілеєм.

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Про особу: Валерій Меладзе Валерій Меладзе — російський співак, музичний продюсер, телеведучий та актор; заслужений артист Російської Федерації (2006), народний артист Чеченської Республіки (2008).

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. Після цього потрапив до "чорного списку" артистів, оприлюдненого виданням "Агентство".

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