"Його спів був молитвою": помер найстарший кобзар України

Коротко:
- Ігор Рачок народився в родині козацького роду
- Музикант володів не тільки бандурою, а й грав на гітарі, мандоліні та гармошці
У Чернігівській області на 90-му році життя помер найстарший кобзар України Ігор Рачок. Про це повідомила Талалаївська селищна територіальна громада. Кобзар відійшов у вічність 22 березня.
Ігор Рачок народився 25 лютого 1937 року в селі Лавірків у родині козацького роду. Його вчителями були відомі майстри кобзарського мистецтва — Євген Адамцевич і Федір Співак.
Музикант володів не тільки бандурою, а й грав на гітарі, мандоліні та гармошці, демонструючи високий рівень майстерності.
У громаді зазначають, що Ігор Рачок був глибоко віруючою людиною, а його творчість стала втіленням духовних цінностей та історичної пам'яті народу.
У 2008 році за вагомий внесок у розвиток культури та збереження кобзарських традицій Рачку було присвоєно звання заслуженого працівника культури України.
Втрати серед акторів — головне
Американський актор, майстер бойових мистецтв і зірка бойовиків Чак Норріс помер 19 березня. Йому було 86 років.
Бразильський актор, режисер і драматург Жука Де Олівейра помер у віці 91 року 21 березня 2026 року. Його смерть підтвердила в офіційній заяві родина артиста.
Відомий американський актор і зірка фільму "Назад у майбутнє 3" Метт Кларк несподівано помер. 89-річний актор пішов з життя через ускладнення після операції на спині. Кілька місяців тому Кларк переніс хірургічне втручання через перелом хребта.
