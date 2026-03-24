"Його спів був молитвою": помер найстарший кобзар України

Помер найстарший кобзар України Ігор Рачок

У Чернігівській області на 90-му році життя помер найстарший кобзар України Ігор Рачок. Про це повідомила Талалаївська селищна територіальна громада. Кобзар відійшов у вічність 22 березня.

Ігор Рачок народився 25 лютого 1937 року в селі Лавірків у родині козацького роду. Його вчителями були відомі майстри кобзарського мистецтва — Євген Адамцевич і Федір Співак.

Музикант володів не тільки бандурою, а й грав на гітарі, мандоліні та гармошці, демонструючи високий рівень майстерності.

У громаді зазначають, що Ігор Рачок був глибоко віруючою людиною, а його творчість стала втіленням духовних цінностей та історичної пам'яті народу.

У 2008 році за вагомий внесок у розвиток культури та збереження кобзарських традицій Рачку було присвоєно звання заслуженого працівника культури України.

