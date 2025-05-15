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Б'юті-блогерку застрелили під час ефіру ТікТок

Олена Кюпелі
15 травня 2025, 10:20
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Напад стався, коли Маркес проводила пряму трансляцію на TikTok у своєму салоні краси.
Блогерку застрелили за те, що вона жінка
Блогерку застрелили за те, що вона жінка / Колаж Главред, фото Instagram/v___marquez

Коротко:

  • Чому вбили блогерку
  • Що потрапило на відео в прямому ефірі

Б'юті-інфлюенсерка Валерія Маркес померла 13 травня після того, як чоловік увійшов до її салону краси в Халіско, Мексика, і застрелив її.

Згідно зі звітом місцевої прокуратури, їй було 23 роки, пише Enews.

відео дня

Напад стався, коли Маркес проводила пряму трансляцію на TikTok у своєму салоні краси Blossom Beauty Lounge, повідомила прокуратура. Відео смертельного інциденту згодом поширилося на різних платформах, на якому вона, здавалося, схопилася за живіт, перш ніж її тіло обм'якло.

Стрілянина сталася приблизно о 18:30 за місцевим часом. Перші рятувальники прибули на місце події після того, як було зроблено виклик 911, хоча парамедики підтвердили, що у Маркес більше не було життєво важливих ознак після прибуття.

Дівчину застрелили в прямому ефірі
Дівчину застрелили в прямому ефірі / Фото Instagram/v___marquez

На момент публікації звіту на місці події перебували посадові особи, які збирали докази і розмовляли зі свідками, щоб визначити деталі нападу і впізнати нападника на Маркес. У звіті також зазначено, що інцидент розглядається як феміцид, тобто вбивство жінки або дівчинки за ознакою статі.

За кілька днів до своєї смерті Маркес, чия онлайн-аудиторія налічує понад 173 000 підписників в Instagram і 128 000 підписників у TikTok, опублікувала серію модельних фотографій і селфі. Багато хто з її шанувальників залишив коментарі до її постів, щоб віддати останні почесті після її смерті.

Дівчину застрелили в прямому ефірі
Дівчину застрелили в прямому ефірі / Фото Instagram/ v___marquez

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