На момент смерті популярного в РФ продюсера йому виповнилося 60 років.

У РФ помер Олександр Олійников / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

Від чого помер Олейников

Чим він прославився в РФ

У терористичній Росії помер популярний телеведучий і режисер, ведучий "Вечірнього Урганта" і продюсер "Любов-морковь" Олександр Олейников.

Як пишуть російські пропагандисти, це сталося всього через кілька місяців після святкування великого ювілею — в жовтні Олейникову виповнилося 60 років.

Помер Олександр Олейников, фото Стархіт

"Не стало Олександра Олейникова. Режисер, сценарист, продюсер і ведучий, він прийшов на телебачення, коли йому було 20, і зрозумів: це покликання", — повідомив Перший канал.

Причиною смерті став відірваний тромб. "Це сталося вночі, вдома. Вийшов покурити і помер. Ймовірно, тромб. Помер раптово", — розповів співрозмовник агентства.

Про особу: Олександр Олейников Олександр Олейников народився 21 жовтня 1965 року в Москві. Навчався на заочному відділенні в інституті культури, але не закінчив його. На телебаченні працював з 1985 року: на телеканалах МТК, ТВ-6, НТВ, "Росія", ТВЦ, "Перший канал" та інших. У 1993 році став секретарем Спілки кінематографістів. З 2001 року — член Академії російського телебачення.

