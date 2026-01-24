Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У РФ помер популярний телеведучий

Олена Кюпелі
24 січня 2026, 15:58оновлено 24 січня, 16:37
577
На момент смерті популярного в РФ продюсера йому виповнилося 60 років.
У РФ помер Олександр Олейников
У РФ помер Олександр Олійников / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Від чого помер Олейников
  • Чим він прославився в РФ

У терористичній Росії помер популярний телеведучий і режисер, ведучий "Вечірнього Урганта" і продюсер "Любов-морковь" Олександр Олейников.

Як пишуть російські пропагандисти, це сталося всього через кілька місяців після святкування великого ювілею — в жовтні Олейникову виповнилося 60 років.

відео дня
1769263075-7222.jpg
Помер Олександр Олейников, фото Стархіт

"Не стало Олександра Олейникова. Режисер, сценарист, продюсер і ведучий, він прийшов на телебачення, коли йому було 20, і зрозумів: це покликання", — повідомив Перший канал.

Причиною смерті став відірваний тромб. "Це сталося вночі, вдома. Вийшов покурити і помер. Ймовірно, тромб. Помер раптово", — розповів співрозмовник агентства.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше Главред повідомляв, що раніше також скандальна коханка колишнього чоловіка російської співачки Алсу, яка мовчить про те, що її терористична батьківщина вторглася в суверенну Україну, виходить заміж.

Раніше також стало відомо, що Кейт Міддлтон стала дизайнером власного пальто в клітинку і вже з'явилася в ньому на публіці.

Про особу: Олександр Олейников

Олександр Олейников народився 21 жовтня 1965 року в Москві. Навчався на заочному відділенні в інституті культури, але не закінчив його. На телебаченні працював з 1985 року: на телеканалах МТК, ТВ-6, НТВ, "Росія", ТВЦ, "Перший канал" та інших. У 1993 році став секретарем Спілки кінематографістів. З 2001 року — член Академії російського телебачення.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

17:31Світ
"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:27Україна
"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20Війна
Реклама

Популярне

Більше
Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйони

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйони

Останні новини

17:55

Голлівуд готується до весілля року: ЗМІ назвали імена закоханих

17:31

РФ планує серійне виробництво Орєшніка: у розвідці дізналися про плани Кремля

17:31

Справжній День Незалежності України — не 24 серпня: історик здивував відкриттямВідео

17:25

Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

17:02

Чому 25 січня не можна розкривати свої плани публічно: яке церковне свято

Путіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна КремляПутіну по всіх фронтах летять ляпаси: Максакова – про бункери, дітей і пристрасть хазяїна Кремля
16:27

"Вершина цинізму": Сибіга порівняв Орбана з угорським поплічником Гітлера

16:20

"Багато встигли обговорити": Зеленський розкрив результати переговорів в Абу-Дабі

16:20

Горілка і водка — не одне й те саме: у чому принципова різниця

16:19

Гренландія більше не край світу: чому за острів борються великі держави

Реклама
16:11

Мороз і ожеледь: яка погода буде в Харкові на вихідних

15:58

У РФ помер популярний телеведучий

15:57

Як прибрати плями від склянок на дерев'яних меблях: що дійсно працює

15:25

Бойова частина вагою в тонну: РФ вдарила по Києву рідкісною ракетою

15:11

В Абу-Дабі завершилися переговори між Україною, РФ та США: перші подробиці

15:04

Садова доріжка без бетону і плитки: що зробити зі спиляного дереваВідео

14:49

Кейт Міддлтон здивувала вибором нової професіїФото

14:26

Відключень світла на Полтавщині стане менше, але є умова: прогноз експерта

14:11

Чи небезпечний увімкнений обігрівач вночі: головні ризики для будинку та здоров'я

14:00

Аварійні відключення раптово накрили області України: де зникло світло

13:29

Як не потрапити в аварію взимку: інструктор назвав п"ять популярних помилок

Реклама
13:10

"Ракети уразили й сам переговорний стіл": Сибіга - про обстріл на тлі зустрічі з РФ

13:06

В обмінники спішити не варто: прогноз курсу долара і євро до кінця січня

11:58

Тиск посилюється: ЗМІ дізналися, чи досягли Україна і РФ компромісу в Абу-Дабі

11:52

Гороскоп Таро на завтра, 25 січня: Овнам - щедрість, Левам - боротьба зі слабкістю

11:51

Гороскоп на завтра 25 січня: Близнюкам - несподівана зустріч, Дівам - смуток

11:26

Коханка чоловіка Алсу виходить заміж за Абрамова

11:23

Як виглядати стильно в мороз: модні правила зимового образу

11:22

Без світла понад 400 тисяч споживачів: Чернігів майже повністю знеструмлений

11:03

Звідки береться запах у квартирі та як позбутися його назавжди: лайфхаки для прибирання

10:37

Сповідь без зайвої провини: що насправді не є гріхом

10:24

Тисячі киян без світла і тепла: ворог серйозно пошкодив інфраструктуру столиці

09:19

Росіяни били по породіллях і переселенцях: Зеленський прокоментував атаку РФФото

09:03

Друге життя старих речей: несподівані ідеї для кашпо з підручних речейФото

08:58

Донька Келлога публічно дорікнула Трампу після нічного обстрілу Києва

08:21

Viber після уроків: чи має вчитель відповідати батькам у вихідні

08:10

Як Україні вийти з енергетичної кризиПогляд

07:44

РФ масовано атакувала Україну: під прицілом енергетика, є жертва і пораненіФото

06:10

Чому жодна західна держава не перекриває Китай за масштабом ринкуПогляд

06:02

Наташа Корольова вирішила долю матері, яка підтримала Україну — деталіВідео

05:27

Розлітаються зі столу першими: рецепт бюджетних, але дуже смачних відбивних

Реклама
04:40

Золота смуга у житті: трьом знакам зодіаку відкриються двері великої удачі

04:00

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці саксофоніста за 31 секунду

03:30

Прихований момент старіння: вчені зробили сенсаційне відкриття

02:22

Науковці розповіли, чому не можна гладити пінгвінів: причини здивують багатьох

01:29

Київ під масованою атакою - над містом десятки Шахедів, на підльоті балістика

01:22

До 13,5 годин на добу без світла: графіки відключень на Львівщині на 24 січня

01:17

У Харкові гримлять вибухи і палає будинок: над Україною ще десятки Шахедів

00:52

Жінка подивилася, чим займається чоловік, поки її немає вдома: відео розсмішило мільйониВідео

00:22

Війна йде до заморозки: експерт пояснив, за ким останнє слово

00:06

Перехід від аварійних до погодинних відключень: українцям розкрили ймовірні терміни

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Олена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт Міддлтон
Регіони
Новини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини Рівного
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти