Українська ведуча похвалилася покупкою від чоловіка за 2,6 млн

Напередодні ведуча продала свій Lexus, на якому вона їздила вісім років.

Оксана Гутцайт похвалилася дорогим подарунком / Колаж Главред, фото Instagram/oksana.guttsayt

Українська телеведуча Оксана Гутцайт похвалилася своєю "обновкою". Про це вона розповіла в проекті Showroom на Люкс ФМ.

За словами ведучої, менше року тому вона стала власницею нового автомобіля Audi вартістю близько 60 тисяч доларів (2 600 000 грн). Про вартість машини ведуча дізналася по телефону від свого чоловіка Вадима.

Оксана Гутцайт розповіла про автомобіль / Скріншот Люкс ФМ

Вона також розповіла, що це не був подарунок, а просто обновка. Напередодні ведуча продала свій Lexus, на якому вона їздила вісім років.

Ведуча додала, що основним критерієм стала зручність і місткість автомобіля.

Гутцайт пояснила, що головним аргументом при виборі машини стала насамперед зручність для сім'ї — просторий салон і місткий багажник.

Оксана Гутцайт розповіла про автомобіль / Скріншот Люкс ФМ

"Треба через те, що у мене є син і донька, а ще батьки приїжджають. Але мені реально треба, щоб переїжджати з місця на місце", — сказала ведуча.

Про особу: Оксана Гутцайт Оксана Гутцайт - українська журналістка, радіо- і телеведуча. Працювала ведучою на БТБ, "НТН", "Новий канал", "1+1". Нині працює на телеканалі "ICTV" ведучою "Фактів. Інформаційний випуск".

