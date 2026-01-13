Путіністка Доліна може втратити іншу нерухомість

Поки Доліна відпочиває в ОАЕ, її можуть позбавити ще одного об'єкта нерухомості.

Над путіністкою Доліною ще більше згущуються хмари / Колаж Главред, фото Стархіт

Російську співачку Ларису Доліну, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, можуть позбавити ще однієї мільйонної нерухомості.

Як пишуть російські пропагандисти, цього разу мова йде про дві земельні ділянки артистки в підмосковному Протасово загальною площею 2215 квадратів. На цій величезній території побудовано два заміські будинки і гараж, а також викопано ставок на березі струмка.

Саратовський бізнесмен Гліб Риськов випадково виявив порушення і подав скаргу до природоохоронної прокуратури. Виявилося, що ділянка путіністки розташована у водоохоронній зоні, що суперечить закону. Більш того, в захисній смузі струмка викопано котлован діаметром 230 м², який Доліна перетворила на особистий ставок.

Лариса Доліна виїхала з РФ / фото: t.me/dolinaofficial

"Берегова смуга відноситься до території загального користування — ні фізична, ні юридична особа не має права на включення її у власність. Земельні ділянки громадянки Доліної видавалися за постановою, яка не є легітимною, тому що їх накладення на берегову смугу видно неозброєним оком", — пояснив підприємець.

Квартира Доліної, яку вона намагалася відсудити / Фото Стархіт

Територію путіністка Доліна облаштувала ще 15 років тому, проте згідно із законом такі ділянки, незалежно від терміну давності їх придбання, повинні бути повернуті у власність терористичної Росії, а порушення необхідно усунути.

Прецедент Доліною

Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто фактично, покупниця залишилася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік хамської співачки, поки верховний суд РФ не скасував це рішення.

Цей прецедент викликав хвилю обурення в соціумі і концерти Доліною стали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.

Про особу: Лариса Доліна Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".

Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.

