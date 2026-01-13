Путіністка Доліна може втратити іншу нерухомість

Коротко:
- Що тепер відберуть у Доліної
- Де вона знову переступила закон
Російську співачку Ларису Доліну, яка прославилася завдяки своїй афері з продажем квартири в Москві, можуть позбавити ще однієї мільйонної нерухомості.
Як пишуть російські пропагандисти, цього разу мова йде про дві земельні ділянки артистки в підмосковному Протасово загальною площею 2215 квадратів. На цій величезній території побудовано два заміські будинки і гараж, а також викопано ставок на березі струмка.
Саратовський бізнесмен Гліб Риськов випадково виявив порушення і подав скаргу до природоохоронної прокуратури. Виявилося, що ділянка путіністки розташована у водоохоронній зоні, що суперечить закону. Більш того, в захисній смузі струмка викопано котлован діаметром 230 м², який Доліна перетворила на особистий ставок.
"Берегова смуга відноситься до території загального користування — ні фізична, ні юридична особа не має права на включення її у власність. Земельні ділянки громадянки Доліної видавалися за постановою, яка не є легітимною, тому що їх накладення на берегову смугу видно неозброєним оком", — пояснив підприємець.
Територію путіністка Доліна облаштувала ще 15 років тому, проте згідно із законом такі ділянки, незалежно від терміну давності їх придбання, повинні бути повернуті у власність терористичної Росії, а порушення необхідно усунути.
Прецедент Доліною
Тоді стало відомо, що після продажу квартири Доліна віддала всі гроші шахраям. Пізніше вона схаменулася і вирішила, що угоду потрібно скасувати в судовому порядку. Тобто фактично, покупниця залишилася і без грошей, і без квартири. І суд таки став на бік хамської співачки, поки верховний суд РФ не скасував це рішення.
Цей прецедент викликав хвилю обурення в соціумі і концерти Доліною стали масово скасовувати. А на ті концерти, які залишалися в розкладі, глядачі просто не купували квитки.
Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Відзначимо, як повідомляв Главред, український бізнесмен турецького походження Мурат Налчаджиоглу провів відпустку в Таїланді разом з 14-річною дочкою Софією від зрадниці України Ані Лорак.
Раніше відома модель і ведуча Олександра Кучеренко поділилася з шанувальниками, що почала рік з відпочинку в горах. На своїй сторінці в соцмережах знаменитість показала засніжені пейзажі і як вона катається на лижах.
Вас також може зацікавити:
- "Негайно виселити": путіністка Доліна остаточно втратила квартиру
- У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної
- Путіністка Доліна втекла з РФ і залишила потерпілу без квартири
Про особу: Лариса Доліна
Лариса Олександрівна Доліна — радянська і російська естрадна та джазова співачка. Заслужена артистка Росії (1993), народна артистка Росії (1998). Член вищої політичної партії "Єдина Росія".
Підтримує путінський режим і війну Росії проти України. Фігурантка центру бази "Миротворець". Внесена до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
З 7 січня 2023 року перебуває під санкціями РНБО за антиукраїнську діяльність.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред