Дональд Трамп із дружиною запалили під відомий хіт у новорічну ніч

Парочка яскраво зустріла новий рік разом під популярну пісню.

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Меланія Трамп і Дональд - чудовий танцювальний дует / Колаж Главред, фото Instagram/melaniatrump, realdonaldtrump

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Як зустрічали Новий рік Дональд і Меланія Трамп

Під який хіт вони відірвалися

Трампи відпалили на повну, зустрічаючи 2025 рік. Дональд і Меланія відсвяткували Новий рік у його маєтку Mar-a-Lago Club в Палм-Біч, штат Флорида, у вівторок, де їх бачили, як вони співали і танцювали під хіт Village People 1978 року "YMCA".

"Приємно зупинятися в YMCA!!!! Щасливого Нового року всім!" Старша дитина Дональда, син Дональд Трамп-молодший, 47 років, підписав відео в Instagram, на якому обраний президент і його дружина веселяться на зірковій вечірці, пише Page Six.

відео дня

78-річний Трамп-старший, який також обіймав посаду президента США з січня 2017 року по січень 2021 року, марширував на місці, розмахуючи руками, як молотом.

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Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що стала відома історія кохання Дональда і Меланії Трамп. Весілля Дональда і Меланії Трамп відбулося 22 січня 2005 року в Мар-а-Ларго, приватній резиденції політика. У березні 2006 року майбутня перша леді подарувала Трампу сина на ім'я Беррон.

Тейлор Свіфт тонко потролила Дональда Трампа. 34-річна Свіфт підписала свій пост "Бездітна кошатниця" - відсилання до виразу, який використовував напарник Трампа, сенатор Дж. Д. Венс, республіканець з Огайо, для опису жінок, у яких немає дітей.

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Хто така Меланія Трамп? Меланія Трамп - словенсько-американська колишня модель; перша леді США з 2017 до 2021 року, і з 2025 року як дружина Дональда Трампа, 45-го і 47-го президента США. Вона стала першою натуралізованою громадянкою, яка стала першою леді, другою першою леді іноземного походження після Луїзи Адамс, і другою першою леді-католичкою після Жаклін Кеннеді, повідомляє Вікіпедія.

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