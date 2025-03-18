Путініст Бедрос Кіркоров виправдовував убивства мирного народу і називав Росію "Божою державою".

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Бедрос Кіркоров підтримував війну і Путіна / Колаж Главред, фото Вікіпедія, РИА Новости

Коротко:

Що говорив Бедрос Кіркоров про війну

Як виправдовував дії Росії

Сьогодні, 18 березня стало відомо про смерть путініста і батька такого ж сина - Бедроса Кіркорова.

Чоловік помер у віці 92 років у себе вдома. Тим часом, незважаючи на свій поважний вік і те, що він народився в Болгарії, Кіркоров підтримував терориста Путіна і всіляко виправдовував його вторгнення в мирну Україну.

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Так, одному з російських пропагандистських ресурсів Бедрос Кіркоров говорив, що Крим - це "споконвічно російська земля".

"Я хочу сказати, що якби Володимир Путін не був президентом, Росії було б дуже погано. Завдяки Путіну ми повернули Крим, тому що це споконвічно російська земля. Українці нехай заткнуть свої роти, нехай сидять тихо. Вони зрадили Росію. Зреклися російської мови. Це неправильно", - заявляв старий путініст.

Путініст Кіркоров із диктатором Путіним / Фото РИА Новости

Він також тоді додав, що у терористичної Росії нібито "були вагомі підстави для початку війни із захисту "ДНР" (террористическая организация. - ред.) і ЛНР". Він також додавав, що повністю підтримує напад Росії на мирну Україну.

Крім того, пропагандистський НТВ канал якось публікував слова Кіркорова про Сталіна. За словами співака, він відчував симпатію до диктатора.

Він підтримував війну в Україні, називаючи Росію "Божою державою". "Ви підете в церкву російську, ви відчуєте запах палаючих свічок і запах російського православ'я. Саме з Богом Росія перемагала завжди. Переможемо і цього разу", - виправдовував вбивства Росії Кіркоров.

Кіркоров підтримував війну в Україні / Фото Вікіпедія

Крім того, путініст отримав нагороду з рук терориста Путіна. Тоді він отримав звання "Народний артист Росії". "Я дуже зворушений вашою увагою, що моя скромна праця протягом 50 років роботи в Росії оцінена так високо", - сказав тоді Бедрос Кіркоров, якого цитує РІА Новини.

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Як раніше писав Главред, 18 березня російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, повідомив про смерть свого батька Бедроса Кіркорова. "Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов із життя мій тато - Народний Артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи", - написав путініст на своїй сторінці в Instagram.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про те, що путіністові й українофобу Бедросу Кіркорову загрожує тюремний термін за прострочені автомобільні штрафи.

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