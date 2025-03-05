Лікується і всох: Кіркоров з'явився на публіці худим і виснаженим

У Кіркорова запідозрили смертельне захворювання.

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Кіркоров з'явився на публіці / Колаж Главред, фото Instagram/ fkirkorov

Коротко:

Наскільки погано виглядає Кіркоров

Де він з'явився

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, з'явився після тривалої паузи на публіці і буквально ошелешив своїм зовнішнім виглядом.

Він з'явився на нагородженні премії і виглядав дуже худим і виснаженим, буквально хворим. Навіть коментатори зазначили, що Кіркоров має дуже поганий вигляд.

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У Кіркорова запідозрили хворобу / Фото Instagram/ fkirkorov

На вечірку він прийшов у компанії Вікторії Шелягової. Приховати помітні зміни у своєму зовнішньому вигляді йому не вдалося: його висохла шия, запалі щоки і виражені вилиці впадали в око, навіть незважаючи на вільне вбрання, яке, здавалося, було обрано для маскування.

У Кіркорова запідозрили хворобу / Фото Instagram/ fkirkorov

"Уже скелет", "Чи не хворий Філя? Щось всох", "Там уже виснаження", пишуть користувачі соцмереж.

У Кіркорова запідозрили хворобу / Фото Instagram/ fkirkorov

Новини шоу-бізнесу в Україні та у світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, Філіп Кіркоров отримав заборону на в'їзд до деяких країн, оскільки він захоплюється політикою Кремля. Путініст не зможе відвідувати Молдову, а також Литву, оскільки він "несе загрозу нацбезпеці держави, пропагує російські наративи і дає концерти в незаконно окупованому Криму, заперечуючи територіальну цілісність України".

А також нещодавно Філіп Кіркоров звернувся до батьків на честь річниці їхнього весілля. І стало відомо, що у свідоцтві про укладення шлюбу батьків артиста написане прізвище Крикорян, тож Кіркоров - це не справжнє прізвище путініста.

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Хто такий Філіп Кіркоров? Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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