Виявляється моторний старий Бедрос Кіркоров той ще порушник.

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Філіп Кіркоров може скоро приходити на побачення з батьком / колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, instagram.com/bedroskirkorov

Батькові путініста і російського співака Філіпа Кіркорова загрожує до 15 діб арешту.

За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, на 92-річного Бедроса Кіркорова завели адміністративну справу за несплачені штрафи ГИБДД.

Нещодавно пенсіонер тричі перевищив швидкість - на 1500 рублів. І досі нічого не сплатив. Тепер: арешт або новий штраф у подвійному розмірі. Як зазначають пропагандисти, таке відбувається не вперше.

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Хто такий Бедрос Кіркоров? Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.

Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.

Зазначимо, що в січні минулого року його госпіталізували з порушенням роботи серця, задишкою і набряками. У лютому того ж року додому до артиста викликали швидку допомогу.

Філіп Кіркоров - останні новини по темі

Зазначимо, стало відомо, що Філіп Кіркоров знайшов нову подругу. Нею стала Марго Овсяннікова, ексучасниця "Дому-2" та блогерка. Дівчина родом з Макіївки і її сторінка в Інстаграм переповнена знімками і відео з Кіркоровим.

А також Філіпа Кіркорова можуть позбавити звання народного артиста країни-терориста РФ. На думку влади РФ, він не поважає росіян, російську культуру і може кого завгодно "послати".

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