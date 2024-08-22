Батькові путініста і російського співака Філіпа Кіркорова загрожує до 15 діб арешту.
За інформацією пропагандистського телеграм-каналу Mash, на 92-річного Бедроса Кіркорова завели адміністративну справу за несплачені штрафи ГИБДД.
Нещодавно пенсіонер тричі перевищив швидкість - на 1500 рублів. І досі нічого не сплатив. Тепер: арешт або новий штраф у подвійному розмірі. Як зазначають пропагандисти, таке відбувається не вперше.
Хто такий Бедрос Кіркоров?
Бедрос Кіркоров - болгарський, радянський і російський естрадний співак, народний артист Російської Федерації (2012). Батько співака Філіпа Кіркорова.
Бедрос Кіркоров підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну і вважає, що російський диктатор Путін робить усе можливе для своєї країни.
Зазначимо, що в січні минулого року його госпіталізували з порушенням роботи серця, задишкою і набряками. У лютому того ж року додому до артиста викликали швидку допомогу.
Філіп Кіркоров - останні новини по темі
Зазначимо, стало відомо, що Філіп Кіркоров знайшов нову подругу. Нею стала Марго Овсяннікова, ексучасниця "Дому-2" та блогерка. Дівчина родом з Макіївки і її сторінка в Інстаграм переповнена знімками і відео з Кіркоровим.
А також Філіпа Кіркорова можуть позбавити звання народного артиста країни-терориста РФ. На думку влади РФ, він не поважає росіян, російську культуру і може кого завгодно "послати".
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