Україна в лідерах: перший рейтинг Євробачення-2025 від букмекерів

Коротко:
- 13, 15 і 17 травня відбудеться Євробачення-2025
- Букмекери вже складають рейтинги потенційних переможців
До початку 69-ого щорічного музичного міжнародного конкурсу Євробачення, яке 2025 року відбудеться в Базелі, Швейцарія, залишилося трохи більше 4 місяців. Незважаючи на те, що з 38 країн-учасниць своїх конкурсантів на даний момент представили лише п'ятеро, букмекери вже роблять перші прогнози на те, хто ж стане переможцем Євробачення-2025.
Так, абсолютним лідером з 12% ймовірності перемоги зараз вважається Бельгія - країна, яка бере участь у конкурсі з 1956 року, але перемагала лише один раз - у 1986-му. Друге місце посідає країна-рекордсмен Євробачення Швеція, на рахунку якої цілих сім перемог.
Трійку лідерів з імовірністю перемоги в 7% замикає Україна - вкрай сильний конкурсант, який за 22 роки участі в Євробаченні здобула три перемоги. До слова, Україна - єдина країна, чиї конкурсанти завжди проходили до фіналу змагання.
Крім того, до топ-10 Євробачення-2025 уже увійшли Італія, Ізраїль, Франція, Нідерланди, Німеччина, Естонія та Норвегія. Шанси Чорногорії (найкращий результат за всю історію участі - 13 місце у 2015 році) та Албанії (найкращий результат - 5 місце у 2012) на перемогу букмекери вважають найнижчими.
Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, хто переміг на Дитячому Євробаченні-2024, і яке місце на конкурсі посів Артем Котенко, юний артист з України, з піснею "Hear Me Now" ("Дім").
Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня.
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