Україна в лідерах: перший рейтинг Євробачення-2025 від букмекерів

Навіть до завершення Національного відбору потенційний конкурсант від України вже сприймається, як серйозний конкурент.

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Євробачення-2025 прогноз - хто переможе на Євробаченні-2025 / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Коротко:

13, 15 і 17 травня відбудеться Євробачення-2025

Букмекери вже складають рейтинги потенційних переможців

До початку 69-ого щорічного музичного міжнародного конкурсу Євробачення, яке 2025 року відбудеться в Базелі, Швейцарія, залишилося трохи більше 4 місяців. Незважаючи на те, що з 38 країн-учасниць своїх конкурсантів на даний момент представили лише п'ятеро, букмекери вже роблять перші прогнози на те, хто ж стане переможцем Євробачення-2025.

Так, абсолютним лідером з 12% ймовірності перемоги зараз вважається Бельгія - країна, яка бере участь у конкурсі з 1956 року, але перемагала лише один раз - у 1986-му. Друге місце посідає країна-рекордсмен Євробачення Швеція, на рахунку якої цілих сім перемог.

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Трійку лідерів з імовірністю перемоги в 7% замикає Україна - вкрай сильний конкурсант, який за 22 роки участі в Євробаченні здобула три перемоги. До слова, Україна - єдина країна, чиї конкурсанти завжди проходили до фіналу змагання.

Крім того, до топ-10 Євробачення-2025 уже увійшли Італія, Ізраїль, Франція, Нідерланди, Німеччина, Естонія та Норвегія. Шанси Чорногорії (найкращий результат за всю історію участі - 13 місце у 2015 році) та Албанії (найкращий результат - 5 місце у 2012) на перемогу букмекери вважають найнижчими.

Євробачення-2025 прогноз - хто переможе на Євробаченні-2025 / eurovisionworld.com

Євробачення-2025 - останні новини:

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Також після публікації лонгліста Нацвідбору на Євробачення-2025 лідер популярного рок-гурту Хейтспіч нецензурно послав Тіну Кароль, яка цього року виконує роль музичного продюсера конкурсу.

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