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Вільям розлючений: чому поїздка принца Гаррі в Україну вибісила принца

Олена Кюпелі
16 квітня 2025, 18:59
149
Принц Вільям влаштував рознос чиновникам Кенсингтонського палацу через Гаррі.
Принц Гаррі, принц Вільям
Принц Гаррі і принц Вільям перебувають у непростих стосунках/ колаж: Главред, фото: royal.uk/

Коротко:

  • Чому розлютився Вільям
  • У чому звинуватили принца Гаррі

Несподіваний візит принца Гаррі в Україну засмутив його старшого брата Вільяма і викликав у нього гнів на чиновників палацу, які відмовили йому в подібній поїздці.

Як пише The Daily Mail, минулого четверга герцог Сассекський зустрівся з десятками поранених солдатів в українському місті Львові.

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Поїздка Гаррі призвела до нових звинувачень на його адресу. Принца знову звинуватили в лицемірстві, адже раніше він заявляв про те, що він і його сім'я не можуть бути в безпеці у Великій Британії без поліцейських охоронців, що фінансуються платниками податків.

Крім того, питання з безпекою, як повідомляється, завадили Вільяму здійснити свій власний візит в Україну, в той час, як країна героїчно третій рік протистоїть російському вторгненню.

Подейкують, що принц Уельський висловив своє розчарування співробітникам Кенсингтонського палацу, які вмовляли його не їхати в охоплену війною країну.

Вільям дійсно відвідав минулого місяця Естонію, одного із сусідів України, де він одягнув бойову форму і берет, вітаючи війська на базі НАТО.

Тим часом, джерела в палаці вказали на "давно очікуване" бажання Вільяма відвідати Україну - і що він був "роздратований" появою там Гаррі.

Вільям, тим часом, минулого тижня вирушив до столиці Франції, щоб подивитися, як його футбольний клуб "Астон Вілла" грає з "Парі Сен-Жермен" у Лізі чемпіонів.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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