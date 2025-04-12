Особливий подарунок: Меган Маркл показала, що принц Гаррі привіз з України

Меган Маркл у сторіз "засвітила" подарунок з України.

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Меган Маркл похвалилася подарунком від Гаррі/ колаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

Що привіз принц Гаррі з України

Що написала Меган з приводу подарунка

Герцогиня Сассекська Меган Маркл показала сувенір, який привіз додому аж у США її чоловік принц Гаррі після свого таємного візиту в Україну.

Меган Маркл і принц Гаррі - щаслива пара / instagram.com/meghan

На своїй сторінці в Instagram, Меган Маркл показала сніданок, який вона приготувала для своєї сім'ї, а також дитячі ручки, які тягнуться за... паскою! На столі у герцогині під час сніданку красувалося українське частування і навіть кілька писанок.

відео дня

Меган Маркл - любляча мама / Фото Instagram/meghan

Своє відео Меган Маркл підписала: "Особливий подарунок, який тато привіз з України".

Меган Маркл показала подарунок з України / Фото Instagram/meghan

Зазначимо, що у четвер, 10 квітня, принц Гаррі здійснив неочікуваний візит до України. Про нього стало відомо тільки після того, як герцог Сассекський покинув країну. Він приїхав із гуманітарною місією і зустрівся з українськими військовими, які проходять реабілітацію після поранень.

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Раніше Главред розповідав, що принц Гаррі зробив татуювання на видному місці. Герцог Сассекський пішов на ризикований крок заради Invictus Games, патроном яких він є.

Також джерело, близьке до короля Великої Британії, розкрило спільне хобі Чарльза ІІІ і його дружини, яке дуже зблизило їх. Незвичайним захопленням вони займаються з великим азартом.

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Хто така Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекська - американська акторка і фотомодель, найбільш відома за роллю Рейчел Зейн у телесеріалі "Форс-мажори" (2011-2018). З 2018 року - дружина принца Гаррі, герцога Сассекського (сина британського короля Карла III). У цьому шлюбі народила сина Арчі (2019) і доньку Лілібет (2021).

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