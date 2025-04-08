Позбавив остаточно: король Чарльз знову відштовхнув Гаррі

Принц Гаррі був за кілька кроків від того, щоб зустрітися зі своїм батьком.

https://glavred.net/starnews/lishil-okonchatelno-korol-charlz-snova-ottolknul-garri-10654274.html Посилання скопійоване

Гаррі не зустрівся з батьком у Великій Британії / Колаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Коротко:

Що знову сталося між батьком і сином

Що кажуть британські журналісти

40-річний герцог Сассекський прилетів до Великої Британії перед своїм виступом у Високому суді в Лондоні в неділю, 6 квітня.

Як пише британський таблоїд The Sun, його прибуття відбулося всього за кілька годин до того, як 76-річний Чарльз вилетів до Італії з королевою Каміллою на чотири дні офіційних заходів.

відео дня

У цьому контексті, стали зростати припущення про те, чи побачить герцог свого батька під час поїздки.

Принц Гаррі / ua.depositphotos.com

Востаннє пара бачилася в лютому минулого року, коли монарх оголосив про свій діагноз раку, і принц Гаррі примчав на зустріч з батьком.

Тепер же, стало відомо, що батько і син не зустрічалися до того, як король вирушив із державним візитом. Мережею одразу ж поповзли чутки, що король не захотів зустрічатися з сином і позбавив його своєї уваги остаточно. Однак, що ж сталося насправді - так і залишиться за лаштунками Кенсингтонського палацу.

Меган Маркл і принц Гаррі живуть тепер у США / instagram.com/meghan

Посол Великої Британії в Італії Едвард Ллевеллін сказав про поїздку Чарльза: "Їхній візит зміцнить близькість між нашими народами. Їхня любов до речей, які цінують італійці - культура, їжа, спадщина - знаходить тут дуже глибокий відгук".

Тим часом у Лондоні Гаррі прибув до Високого суду для подачі апеляції після того, як програв справу про державну безпеку, перебуваючи у Великій Британії.

Принц Гаррі та Меган Маркл / ua.depositphotos.com

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, раніше вражаюча поява принцеси Уельської цього тижня змусила королівського експерта Річарда Едена згадати перший момент зустрічі з Кейт.

Раніше також стало відомо про те, що принц Вільям вирушив за кордон без Кейт Міддлтон у свою першу міжнародну поїздку цього року. Принц Уельський оголосив у середу, що він виконає свої обов'язки головнокомандувача Мерсійського полку, вирушивши до Естонії.

Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Вас також може зацікавити:

Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред