Позбавив остаточно: король Чарльз знову відштовхнув Гаррі

Коротко:
- Що знову сталося між батьком і сином
- Що кажуть британські журналісти
40-річний герцог Сассекський прилетів до Великої Британії перед своїм виступом у Високому суді в Лондоні в неділю, 6 квітня.
Як пише британський таблоїд The Sun, його прибуття відбулося всього за кілька годин до того, як 76-річний Чарльз вилетів до Італії з королевою Каміллою на чотири дні офіційних заходів.
У цьому контексті, стали зростати припущення про те, чи побачить герцог свого батька під час поїздки.
Востаннє пара бачилася в лютому минулого року, коли монарх оголосив про свій діагноз раку, і принц Гаррі примчав на зустріч з батьком.
Тепер же, стало відомо, що батько і син не зустрічалися до того, як король вирушив із державним візитом. Мережею одразу ж поповзли чутки, що король не захотів зустрічатися з сином і позбавив його своєї уваги остаточно. Однак, що ж сталося насправді - так і залишиться за лаштунками Кенсингтонського палацу.
Посол Великої Британії в Італії Едвард Ллевеллін сказав про поїздку Чарльза: "Їхній візит зміцнить близькість між нашими народами. Їхня любов до речей, які цінують італійці - культура, їжа, спадщина - знаходить тут дуже глибокий відгук".
Тим часом у Лондоні Гаррі прибув до Високого суду для подачі апеляції після того, як програв справу про державну безпеку, перебуваючи у Великій Британії.
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Хто такий принц Гаррі
Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року з американською акторкою Меган Маркл, яка 2019 року народила сина Арчі, а 2021 року доньку Лілібет. 2020 року Гаррі та Меган склали із себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали у США, повідомляє Вікіпедія.
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