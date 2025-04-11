Тримали візит у таємниці до останнього: принц Гаррі підтримав бійців у Львові

Принц Гаррі зустрівся з українськими ветеранами.

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Британський герцог підтримав наших героїв / Колаж: Главред, фото: фейсбук Stavnitser Andrey

Про що мова:

Герцог Сассекський відвідав реабілітаційний центр Superhumans у Львові

Принц Гаррі поспілкувався з пораненими бійцями та надав їм моральну підтримку

У четвер, 10 квітня, принц Гаррі здійснив несподіваний візит до України. Про нього стало відомо лише після того, як герцог Сассекський залишив країну. Як повідомляє The Telegraph, він приїхав із гуманітарною місією та зустрівся з українськими військовими, які проходять реабілітацію після поранень.

Під час поїздки Гаррі разом із чотирма ветеранами відвідав реабілітаційний центр Superhumans у Львові, де українським захисникам безкоштовно надають допомогу в протезуванні, відновній хірургії та психологічній реабілітації.

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Принц Гаррі / інфографіка: Главред

Принц, який має досвід служби у британській армії протягом десяти років, поспілкувався з пораненими бійцями, підтримав їх морально та емоційно. Під час візиту він також зустрівся з міністром у справах ветеранів України Наталією Калмиковою.

На фото, оприлюднених після поїздки, герцог зображений у піджаку з емблемою фонду Invictus Games Foundation, який займається підтримкою військових ветеранів. Гаррі став другим представником британської королівської родини, який відвідав Україну під час повномасштабної війни — раніше це зробила герцогиня Единбурзька Софі.

Принц Гаррі - останні новини

Раніше Главред розповідав, що Меган Маркл розкрила шкідливу звичку Гаррі в їжі. Через пристрасть Гаррі до солі Маркл зізналася, що намагається "недосолити" страви, які готує для нього.

Також Меган Маркл показала дітей від принца Гаррі. Також вона запустила кулінарне лайфстайл-шоу, в якому вихваляється своїми здібностями, як господині і берегині домашнього вогнища.

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Хто такий принц Гаррі Принц Гаррі, герцог Сассекський - є п'ятим у списку спадкоємців британського престолу. Одружений з 2018 року на американській актрисі Меган Маркл, яка в 2019 році народила сина Арчі, а в 2021 році дочку Лілібет. У 2020 році Гаррі і Меган склали з себе обов'язки, пов'язані з королівською сім'єю, і переїхали в США, повідомляє Вікіпедія.

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