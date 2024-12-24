Євген Клопотенко вперше зізнався в романі з кондитером-зіркою "МастерШеф"

Клопотенко підтвердив, що був близький із колегою.

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Євген Клопотенко особисте життя - Євген Клопотенко розповів про роман з Катериною Пєсковою / колаж: Главред, фото: instagram.com/klopotenko

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Клопотенко розповів, що у нього був роман з Катериною Пєсковою

Кулінар розкрив подробиці стосунків і розставання з кондитером

Кулінарне шоу "МастерШеф" принесло українському шеф-кухарю та популяризатору української кухні Євгену Клопотенку не лише перемогу в 5 сезоні та перше всеукраїнське визнання, а й одне вельми приємне знайомство, яке мало романтичне продовження.

В інтерв'ю для Аліни Доротюк Клопотенко вперше зізнався, що мав стосунки з колегою по проєкту, відомим українським кондитером Катериною Пєсковою (фіналістка 6 сезону "МастерШеф" - прим. редактора). Пару об'єднувала пристрасть до кулінарії, зазначає шеф-кухар.

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"Ми могли говорити про їжу вічно. Ми зараз продовжуємо спілкуватись, але не так інтенсивно, як, наприклад, минулого року. Вона може прийти й дві години розповідати про смаки якихось десертів", - розповів Євген.

На жаль, стосунки з Пєсковою не склалися, хоча пара й поновлювала їх цілих три рази. Про колишню партнерку Євген Клопотенко відгукується з теплом, хоча й зізнається, що так і не зрозумів, чому саме їм не вдалося зберегти роман.

"Ти наче і з другом, а наче хочеш чогось більшого. Я не зміг розібратися. Намагався, пропрацьовував з психологом. У мене немає чіткої відповіді. Думаю, колись ми з нею про це поговоримо. Скажу лише, що вона дуже крута", - зізнається кулінар.

Катерина Пєскова була коханою Євгена Клопотенка / instagram.com/peskova_kateryna

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Хто такий Євген Клопотенко? Клопотенко Євген Вікторович – український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий. Співзасновник ресторану "Сто років тому вперед" (Київ) і бістро "Інші" (Львів), автор популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com, пише Вікіпедія.

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