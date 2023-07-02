"Відносини - депресивна річ": Клопотенко розповів, чому не одружується

Кулінар Євген Клопотенко провів екскурсію по своєму офісу в центрі Києва і зізнався, чому в свої 36 років не хоче одружуватися.

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Євген Клопотенко поки не хоче одружуватися / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

Відомий український ресторатор і кулінар Євген Клопотенко регулярно отримує питання з приводу свого сімейного статусу. В ефірі проєкту "Неймовірна правда про зірок" він вирішив прокоментувати питання.

"Відносини мене напружують. Це депресивна річ. У класичній родині я себе не бачу. Мені потрібен мій світ. Ну, типу, зустрічаємося, у нас є діти, ми їх виховуємо, але при цьому ми не стаємо як дві половинки одного яблука, а ми як два яблука на одному дереві. Не хочу стандартних речей - наприклад, чому ти не прийшов, чому не подзвонив. Але не буде дітей, значить не буде", - сказав він.

Нагадаємо, раніше шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що в питаннях любові він віддає перевагу нетрадиційному підходу: вірним він може бути лише однієї коханої - кулінарії.

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Також популяризатор української кухні без натяків прокоментував чутки про свою орієнтацію - Клопотенко чесно зізнався, що зміг би зробити камінг-аут.

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