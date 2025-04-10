"Ти мені подобаєшся, але...": Боржемська розкрила деталі невдалого побачення

Марина Боржемська розповіла, за що її "відшив" чоловік.

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З ким зараз Марина Боржемська - тренерка розповіла про пошук партнера / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina

Коротко:

Марина Боржемська перебуває в пошуку коханого

Вона поділилася неприємною ситуацією, яка сталася з нею на одному з побачень

Українська фітнес-тренерка та ведуча Марина Боржемська ходить у холостячках із 2021 року. До цього в неї були складні 22-річні стосунки, і тепер вона шукає нове кохання.

У своєму блозі Марина не раз зізнавалася: для неї це - завдання із зірочкою. Часом, звичайно ж, у неї трапляються побачення, але поки що без особливих успіхів. А часом навіть самі романтичні зустрічі обертаються конфузом.

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Про це тренерка розповіла в інтерв'ю для Коротко Про. Як приклад вона навела одну ситуацію, коли після побачення з нею розійшлися... через її популярність. "Один чоловік запросив на каву, і поки ми з ним сиділи в кафе, зі мною віталися, просили сфотографуватися. А він не дивиться телебачення, його немає в соціальних мережах. І коли людина дізнається прізвище, починає моніторити інформацію, бачить певний тиск з боку соціуму, що ті підійшли, ті підійшли… Не всі до цього готові. І він сказав: "Мені дуже шкода, ти мені дуже сильно подобаєшся, але для мене це великий тиск, ми не зможемо навіть спокійно відпочити", - поділилася Боржемська.

Марина Боржемська раніше розповідала, чому їй складно знайомитися / instagram.com/uzelkova.marina

Також вона зазначила, що у свої 45 років розуміє, що з великою ймовірністю вона зустріне чоловіка з дітьми та емоційним багажем. І те, й інше є в самої Боржемської (вона - мама 16-річного Роберта і 12-річної Олівії), тому для неї важливо, щоб потенційний партнер був уважним до її дітей і шанобливо ставився до своїх попередніх коханих.

"Щоб йому були цікаві мої діти. Мені 45, і я впевнена, що зустріну чоловіка, в якого теж будуть діти. І для мене, наприклад, його діти будуть як мої, я не буду розділяти: це твої, а це – мої. Я завжди уважно слухаю при зустрічі чоловіків, що вони говорять про свої минулі стосунки. Якщо вони дуже багато цьому приділяють уваги в спілкуванні, звинувачують свою колишню дружину – це вже для мене певний тригер. Значить, людина ще не пропрацювала ці стосунки. Адже якщо щось не складається в стосунках, то завжди винні обидва партнери, бо не змогли домовитися про щось в певний момент, не змогли проговорити проблему, яка назріла", - переконана Марина Боржемська.

Марина Боржемська із сином Робертом та донькою Олівією / instagram.com/uzelkova.marina

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Хто така Марина Боржемська? Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".

У 1999 році Боржемська та Узєлков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.

Зараз Марина сама виховує сина Роберта та доньку Олівію від Узєлкова.

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