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Марина Боржемська: "Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини"

Олена Кюпелі
26 березня 2025, 10:00
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Схуднення – це не лише про калорії, а й про зміну звичок, режиму дня та ставлення до себе.
Марина Боржемська: 'Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини'
Сонячна Марина Боржемська розповіла Главреду про своє життя і звички / Коллаж Главред, фото Марини Боржемської

Марина Боржемська, фітнес-тренерка, засновниця власної фітнес-програми BorzhemSky, буквально розквітла за останні роки. Неозброєним оком видно, наскільки вона виглядає щасливою і гармонійною, закоханою у свою власну справу.

Главред поспілкувався з пані Мариною, де запитав про те, як за допомогою здорового способу життя та свідомого підходу до свого здоровʼя та харчування, подолати тривогу та наслідки щоденного терору, який влаштовує терористична Росія. Вона також порадила, як відновитися після безсонної ночі за допомогою екологічних способів, які, до речі, можуть стати класною звичкою впродовж всього життя.

Крім того, пані Марина розповіла, що робити, аби виглядати так само, як вона і що робити людям 30 років і більше, аби бути так само продуктивним, як і в 20.

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Як за допомогою здорового способу життя привести своє ментальне здоров'я до ладу?

Наше фізичне та ментальне здоров'я мають нерозривний зв'язок. Потрібно мати регулярну фізичну активність. Це допомагає боротися зі стресом, покращує настрій, додає енергії. Коли ми рухаємося, виробляються ендорфіни – гормони щастя, які допомагають зменшити рівень тривожності та покращити самопочуття.

Варто обирати активність, яка приноситиме задоволення саме вам: силові тренування, біг на свіжому повітрі, йога, пілатес – будь-яка активність, що викликає у вас щастя.

Також важливі режим сну, харчування та інформаційна гігієна: потрібно дозувати негативний контент і наповнювати себе корисною, позитивною інформацією. Варто знаходити натхнення, що покращуватиме настрій.

Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом
Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом / Фото Марини Боржемської

Які є лайфхаки, щоб після безсонної ночі почуватися краще?

Ми живемо в умовах, коли всі українці страждають від безсоння. Щодня ми живемо у стані війни, постійної тривоги. Я спробую дати декілька порад, які, можливо, допоможуть покращити самопочуття й повернутися до режиму.

  • Випийте склянку теплої або кімнатної температури води, щоб активізувати обмінні процеси.
  • Зробіть легку зарядку або вийдіть на декілька хвилин раніше, щоб пройтися до роботи пішки. Якщо працюєте вдома – просто прогуляйтеся перед початком дня.
  • Обирайте легкі сніданки замість важкої, жирної їжі (наприклад, варені яйця з рибою або м’ясом, омлет із овочами, салат).
  • Якщо є можливість, влаштуйте собі короткий денний сон – це допоможе трохи відновитися.

Які світові тренди в ЗОЖ? Що змінюється?

Загалом здоровий спосіб життя стає більш усвідомленим, адже з’являється більше інформації, яку можна використовувати.

Один із головних трендів – це баланс та відхід від радикальних дієт і виснажливих тренувань.

Люди дедалі більше обирають інтуїтивне харчування, що базується на розумінні потреб власного організму.

Цьому я також навчаю у своїх програмах – щоб люди інтуїтивно розуміли, скільки їм потрібно з’їсти, щоб насититися.

Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом
Марина Боржемська про метаболічне здоров'я / Фото Марини Боржемської

Також набирає популярності метаболічне здоров'я – це фокус на підтримці рівня енергії через збалансоване харчування та якісну фізичну активність.

Ще один важливий напрямок – це ментальне здоров'я, де спорт поєднується з медитаціями, психологічною підтримкою для налагодження як зовнішніх, так і внутрішніх процесів.

Як харчується Марина Боржемська, щоб так гарно виглядати?

Потрібно мати таку активність, як у Марини Боржемської (сміється). Активний спосіб життя – це просто моя звичка, яка приносить мені задоволення. Мої базові принципи – усвідомлене, збалансоване харчування без жорстких заборон. У моєму раціоні багато білків, овочів, здорових жирів, складних вуглеводів. Я обираю натуральні продукти й рідко вживаю швидку їжу.

Щоб завжди мати корисний перекус, готую їжу наперед. Якщо знаю, що буду довго в дорозі – беру із собою судочки. Моя активність поєднується з балансом у харчуванні, тому я можу дозволити собі навіть смаколики.

Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом
Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом / Фото Марини Боржемської

Що має робити людина 30+, щоб бути продуктивною та сповненою енергії?

Це дуже важливе запитання. Адже після 30 років наш організм починає працювати інакше. Щоб підтримувати енергію та здоров'я, потрібно:

  • Регулярно займатися фізичною активністю.
  • Дотримуватися правильного режиму сну.
  • Харчуватися збалансовано.
  • Контролювати рівень стресу.
  • Спілкуватися з людьми, які надихають та приносять позитивні емоції.

Над чим зараз працюєте та які плани на наступний рік?

Я активно розвиваю свої фітнес-програми, щоб ще більше жінок і чоловіків могли знайти баланс у харчуванні, спорті та самопочутті. Хочу розширити формат онлайн-зустрічей, щоб давати не лише фізичну, а й ментальну підтримку. Також думаю над проведенням офлайн-заходів.

Слідкуйте за моєю сторінкою в Instagram – там буде більше новин про мої плани!

Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом
Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом / Фото Марини Боржемської

Чи можна схуднути без дисципліни?

Одразу скажу – без дисципліни шансів немає. Але без жорстких обмежень – так!

Головне – знайти ритм і підхід, який буде комфортним у довгостроковій перспективі. Схуднення – це не лише про калорії, а й про зміну звичок, режиму дня та ставлення до себе.

Дисципліна – обов’язкова, але жорстких обмежень не потрібно.

Що не можна публікувати в соціальних мережах під час війни?

Публічним особам важливо пам’ятати кілька речей: не можна розкривати локації військових, військових об’єктів чи пересування техніки; варто уникати контенту, що сіє паніку або демотивує людей; потрібно зважати на емоційний стан підписників.

Марина Боржемська розповіла про схуднення
Марина Боржемська розповіла про схуднення / Фото Марини Боржемської

Я особисто не публікую нічого, що може зашкодити нашим захисникам, або спричинити якісь деструктивні емоції у моїх підписників. Якщо ви помітили, зараз я мало публікую особистого контенту про те, що відбувається в моєму житті (це не стосується спортивних порад чи роздумів про життя).

Але кожного дня ми втрачаємо найкращих людей в нашій країні, по нашим містам б’ють ракетами, шахедами. Ми маємо світу нагадувати про те, що відбувається.

Але звичайно, багато людей, які на мене підписані, просять поділитися особистим життям, як проходить день чи показати діток. Але мої дітки стають все більш дорослими, у них є свої кордони, які не можна порушувати. Все менше їх стає в моїх соцмережах.

Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом
Марина Боржемська ексклюзивно поспілкувалася з Главредом / Фото Марини Боржемської

Також я не буду публікувати те, що може занадто дратувати інших. Я мало висвітлюю радісні моменти. Оскільки має бути баланс. У когось сьогодні загинула дитина чи батько на війні. Я дуже емпатична, тому кожного дня розміщувати свої радісні моменти я просто не можу. Намагаюся балансувати як і всі. І авжеж намагаюся якомога більше мотивувати людей.

Як зараз ваші діти? Які у них плани?

Мої діти – це моя найбільша гордість. Вони ростуть, розвиваються й формують власний світогляд. Олівія хоче бути лікарем, але їй також подобається дизайн. Роберт більше схиляється до права та міжнародних відносин. Я допомагаю їм знайти свій шлях і підтримую в їхніх починаннях.

Марина Боржемська: 'Схуднути без дисципліни неможливо, але є хороші новини'
Марина Боржемська з дітьми/ Фото Instagram/marina.uzelkova

Що найперше зробите, коли закінчиться війна?

Обійму всіх близьких та рідних. Вшаную пам’ять загиблих. Сходжу до храму, який я іноді відвідую. І, авжеж, відчую справжню свободу – момент, коли ми зможемо зітхнути, обійняти тих, кого чекали, і будувати нове майбутнє. Не забуваючи, як і завдяки кому ми його досягли.

Хто така Марина Боржемська?

Марина Боржемська стала відомою, як дружина українського боксера В'ячеслава Узєлкова. Однак справжня слава до дівчини прийшла 2016 року, коли вона стала тренером у популярному телевізійному проєкті "Зважені та щасливі".
У 1999 році Боржемська та Узєлков одружилися, проте через 22 роки їхній шлюб дав тріщину. За словами Марини, причина розлучення в тому, що їхні шляхи просто розійшлися. А ось сам Слава заявив, що причиною розриву стало його невміння стримувати ревнощі.
Зараз Марина сама виховує сина Роберта та доньку Олівію від Узєлкова.

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