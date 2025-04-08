"Вона сказала "Так": Ірині Білик зробили пропозицію

Під час святкування ювілею Білик отримала пристрасне зізнання.

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Ірина Білик особисте життя - співачці освідчилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/bilyk_iryna, facebook.com/MaksymTymoshenko1972

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7 квітня Ірина Білик дала концерт з нагоди її ювілею

Після виступу співачці зробили пропозицію

Українська співачка Ірина Білик 6 квітня відсвяткувала чергове вісімнадцятиріччя. Для шанувальників 7 квітня в Палаці Україна з нагоди цієї події іменинниця організувала великий сольний концерт.

Привітати Білик прийшли шанувальники та друзі, а після виступу на Ірину чекав незвичний сюрприз - її давній приятель, ректор Київської національної музичної академії імені Петра Чайковського Максим Тимошенко, освідчився їй у коханні та став на одне коліно.

"Дорога Ірино, дорога наша зірко, богине, ми тебе любимо, ти є символом пісні української. Скільки ми з тобою знайомі – просто не хочу говорити. Але я тебе люблю, я роблю тобі пропозицію", - сказав він, і під дружне "Гірко!" з натовпу поцілував здивовану співачку.

Ірина Білик особисте життя - співачці освідчилися / facebook.com/MaksymTymoshenko1972

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Відео незвичайного сюрпризу з'явилося на сторінці Тимошенка у Facebook. Ролик він підписав просто: "Вона сказала "Так".

Примітно, що для Ірини Білик це - далеко не перша пропозиція на концерті. Наприклад, у листопаді 2023 року до неї на сцену вийшов чоловік з обручкою і букетом квітів. Він попросив співачку стати його дружиною і... не отримав відмови. Рішучість Миколи (так звали нареченого) заінтригувала Ірину, і пізніше вона зізналася, що в чоловіка дійсно є шанси підкорити її серце.

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Хто така Ірина Білик? Ірина Білик - українська співачка, композиторка та поет-пісняр. Народна артистка України (2008). Через високу популярність (особливо в 90-ті), любов до перевтілень і величезний вплив на формування української популярної музики Білик називають "українською Мадонною". Співачка випустила 12 студійних альбомів і 48 синглів. Найпопулярніші треки: "Так просто", "Мы будем вместе", "Рябина алая", "Любовь. Яд" тощо.

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