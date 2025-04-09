Відома співачка та її син ледь не загинули у власному будинку - деталі

Майже півроку Tayanna ходила небезпечним краєм.

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Tayanna новини - співачка розповіла про небезпечне отруєння / Колаж: Главред, фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Що сталося з Таянною і Даніелем

Як довго співачка з сином прожили в небезпечному середовищі

Українська співачка Tayanna (Тетяна Решетняк) поділилася моторошною історією про те, як разом із сином ледь не загинула. Небезпека чатувала на них у їхньому власному будинку.

В Instagram артистка розповіла, що відчула себе погано, коли зайшла в будинок. Вона почула писк газового датчика і зателефонувала фахівцям, які підтвердили витік у будинку чадного газу. Вони ж повідомили Решетняк, що до ранку за таких несприятливих умов вона і син могли не дожити.

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"Нещодавно, по обіді, прийшла додому, сиджу і відчуваю, що в мене починає боліти голова, печуть очі, мені стає зле... Я прям вирубаюсь. Почав пищати індикатор газовий на лічильнику. Я викликала службу газу. Вони перевірили все, і сказали, що в квартиру заходить чадний газ, і що ми могли взагалі померти з малим просто уже до завтра приблизно. Така історія. Тому будь ласка слідкуйте, в кого газові котли, колонки і все решта, слідкуйте за всім, щоб воно працювало, тому що я зараз навіть говорити не можу нормально, забуваю слова і мозок не варить", - розповіла Таянна.

Tayanna новини - співачка розповіла про небезпечне отруєння / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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На ранок вона знову вийшла на зв'язок із шанувальниками і повідомила, що несправна витяжка, через яку чадний дим частково потрапляв до будинку, труїла її та сина всю зиму. Їм пощастило, що вони звикли спати з відкритими вікнами, інакше наслідки могли настати набагато раніше.

При цьому Таянна зазначила, що всю зиму почувалася погано, але списувала це все на депресію або гормональні збої, хоча лікарі стверджували, що проблем немає. Зараз співачка і 12-річний Даніель почуваються набагато краще.

Tayanna із сином Даніелем / instagram.com/tayanna_reshetnyak

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Хто така Tayanna? Tayanna (справжнє ім'я - Тетяна Решетняк) - українська співачка, автор-виконавець. Колишня солістка гурту "Гарячий шоколад". Брала участь у Нацвідборах на Євробачення від України в 2017 і 2018 роках, а також у проєктах "Голос країни" (4 і 5 сезон) і "Танці з зірками" (6 сезон). У 2019-2020 була ведучою проєкту "ЖВЛ" на 1+1.

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