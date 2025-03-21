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Трансгендерна донька Ілона Маска зробила гучну заяву про сім'ю

Анна Підгорна
21 березня 2025, 06:30
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Вівієн Вілсон дала інтерв'ю, в якому прокоментувала дітей свого біологічного батька.
Ілон Маск, Вів'єн Вілсон
Вівієн Вілсон розповіла, кого з дітей Ілона Маска визнає / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/vivllainous

Коротко:

  • Вівієн Вілсон не приймає всіх дітей Ілона Маска
  • Дівчина зізналася, кого вважає своєю сім'єю

20-річна Вівієн Дженна Вілсон відмовилася від імені батька, підприємця і мільярдера Ілона Маска, коли здійснила камінг-аут, як трансгендерна жінка. Раніше дівчину звали Ксав'є Александр.

Вівієн скептично відгукується про батька і його численне потомство у своїх блогах. Нещодавно дівчині запропонували стати героїнею нового номера і знятися для обкладинки журналу Teen Vogue, і в бесіді з журналістами Вілсон зробила відверту заяву про Маска.

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Вона зізналася, що не визнає своїми братами і сестрами всіх дітей батька, яких за останніми офіційними даними всього чотирнадцять. Її сім'я - четверо братів, які з'явилися в першому шлюбі Ілона Маска з Джастіною Вілсон, матір'ю Вівієн.

"Ну, у мене їх четверо. Я найстарша. Але коли ми сварилися, це були не зовсім слова. Було багато... У мене четверо братів. Давай на цьому зупинимося, дорогенька. Гарні стосунки з братами і сестрами? Це питання. Скажу, що насправді я не знаю, скільки в мене братів і сестер, якщо враховувати єдинокровних братів і сестер. Це просто кумедний факт. Це справді добре для двох правд і однієї брехні", - каже Вівієн Вілсон.

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що старший син Шерон Стоун, 24-річний актор-початківець Роен Джозеф Стоун, повторив мамину сцену з фільму "Основний інстинкт".

Також голлівудський актор і комік Адам Сендлер, який прийшов на церемонію нагородження "Оскар-2025" у худі та шортах, потролив президента США Дональда Трампа.

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Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск — інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова — міністра цифрової трансформації України — 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато людей сприйняло як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, внаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск отримав загальний осуд деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію росії до 1867 року для того, щоб задобрити путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США щодо надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну й тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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