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Ілон Маск запропонував фантастичну суму коханці за особистий секретик

Олена Кюпелі
17 квітня 2025, 13:16
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Ілон Маск готовий платити мільйони, щоб його особиста інформація не потрапила в мережу.
Ілон Маск
Ілон Маск - багатодітний татусь / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Кому запропонував грошей Ілон Маск
  • Що намагався приховати бізнесмен

Член адміністрації Трампа, мультимільярдер Ілон Маск запропонував Ешлі Сент-Клер солідну суму, щоб зберегти народження їхньої дитини в таємниці.

Згідно зі звітом The Wall Street Journal, засновник Tesla, запропонував 26-річній жінці одноразову виплату в розмірі 15 мільйонів доларів, а також 100 000 доларів на місяць як підтримку, щоб вона мовчала про їхнього маленького сина.

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Джерело, близьке до Сент-Клер, підтвердило виданню PEOPLE, що Маск запропонував Сент-Клер гроші в обмін на її мовчання про дитину. Інсайдер також може підтвердити, що аналогічних угод було досягнуто з іншими матерями дітей Маска.

В іншому місці звіту Wall Street Journal було розкрито, що новонародженого сина Сент-Клер, який раніше згадувався як R. S. C., звуть Ромул. У статті також було розкрито результати тесту на батьківство Маска в цій справі. Згідно зі звітом Labcorp, "ймовірність батьківства" Маска становила 99,9999%.

Представник Сент-Клер підтвердив PEOPLE, що тест на батьківство показав майже 100% ймовірність батьківства, а також ім'я немовляти.

У лютому 2025 року Сент-Клер опублікувала оголошення для X, в якому повідомила, що у вересні 2024 року у них із Маском народилася дитина.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред писав про те, що 20-річна Вів'єн Дженна Вілсон відмовилася від імені батька, підприємця і мільярдера Ілона Маска, коли зробила камінг-аут, як трансгендерна жінка. Раніше дівчину звали Ксав'є Александр.

Раніше батько американського мільярдера і соратника президента США Ілона Маска Еррол Маск заявив, що він і його сім'я захоплюються російським диктатором Володимиром Путіним.

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Хто такий Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink і The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор і голова ради директорів "Tesla Inc.", що управляє заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну і забезпечив постачання сервісів глобальної супутникової системи Starlink на територію України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт призвів до бурхливих негативних реакцій, унаслідок чого акції Tesla впали в ціні на 8,5 % упродовж 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року для того, щоб задобрити Путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який за Україну або Ілона Маска, який за Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні пора йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових смертей на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроєкту США про надання фінансової допомоги Україні і закликав американців тиснути на сенаторів, щоб вони не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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