Тоня Матвієнко розповіла про розставання з Арсеном Мірзояном

Коротко:
- Стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна були "на межі"
- Як артисти рятують свій шлюб
Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян уже понад 10 років разом, в офіційному шлюбі - 7 років. Пара щаслива разом, і ні краплі не соромиться демонструвати ніжні почуття одне до одного.
Артистам у пресі час від часу приписують розрив, проте Тоня та Арсен невтомно їх спростовують - між ними непорушне кохання та взаєморозуміння. Утім, у їхній історії стосунків були й темні часи.
У цьому співачка зізналася в нещодавньому коментарі для Люкс ФМ. Матвієнко зазначила - справді розходилася з Мірзояном, але завжди боролася за їхні стосунки.
"У нас з Арсеном було всяке. Ми й розходилися. Ну як? Був такий момент – не те, щоб ми окремо жили. На межі. Я, мабуть, висловлююся, що "я хочу так, мені цього не вистачає, я хочу бути жінкою, я хочу уваги, якщо ти мені не даєш, тоді навіщо ти зі мною?" Тобто я борюся за увагу до себе й за наші відносини", - каже Тоня Матвієнко.
Артистка наголосила: у її стосунках із чоловіком медовий місяць - не один після весілля, а повторюється з певною періодичністю, що підтримує свіжість їхніх почуттів.
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків
Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проєкту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася донька Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.
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