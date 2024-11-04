Тоня Матвієнко розповіла про розставання з Арсеном Мірзояном

Співачка зізналася, як їй доводиться боротися за увагу чоловіка.

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Тоня Матвієнко розповіла про кризи в шлюбі з Арсеном Мірзояном / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Коротко:

Стосунки Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна були "на межі"

Як артисти рятують свій шлюб

Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян уже понад 10 років разом, в офіційному шлюбі - 7 років. Пара щаслива разом, і ні краплі не соромиться демонструвати ніжні почуття одне до одного.

Артистам у пресі час від часу приписують розрив, проте Тоня та Арсен невтомно їх спростовують - між ними непорушне кохання та взаєморозуміння. Утім, у їхній історії стосунків були й темні часи.

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У цьому співачка зізналася в нещодавньому коментарі для Люкс ФМ. Матвієнко зазначила - справді розходилася з Мірзояном, але завжди боролася за їхні стосунки.

"У нас з Арсеном було всяке. Ми й розходилися. Ну як? Був такий момент – не те, щоб ми окремо жили. На межі. Я, мабуть, висловлююся, що "я хочу так, мені цього не вистачає, я хочу бути жінкою, я хочу уваги, якщо ти мені не даєш, тоді навіщо ти зі мною?" Тобто я борюся за увагу до себе й за наші відносини", - каже Тоня Матвієнко.

Артистка наголосила: у її стосунках із чоловіком медовий місяць - не один після весілля, а повторюється з певною періодичністю, що підтримує свіжість їхніх почуттів.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - історія стосунків Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян познайомилися на першому сезоні українського музичного проєкту "Голос країни" 2011 року. На момент початку роману (2013 рік) з Матвієнко Мірзоян був одружений. Він розлучився заради Тоні, і став будувати сім'ю вже з новою коханою. У січні 2016 року в артистів народилася донька Ніна. У 2017 році пара зіграла весілля.

Хто така Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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