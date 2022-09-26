Тоня Матвієнко розповіла, чи відпустить Арсена Мірзояна на фронт

Тоня Матвієнко розповіла, чи готова відпустити Арсена Мірзояна на війну / instagram.com/tonya_matvienko

Українська співачка Тоня Матвієнко зараз перебуває у Великобританії з молодшою донькою Ніною. В інтерв'ю 24 Каналу артистка розповіла, що думає про діяльність свого чоловіка, співака Арсена Мірзояна, під час повномасштабної війни в Україні.

Матвієнко розповідає, що вони з чоловіком практично зникли з соціальних мереж під час цього непростого для країни часу з двох причин: через волонтерську діяльність на це просто не вистачає часу, і вони не вважають за необхідне хвалитися своїми досягненнями на благо ЗСУ та українців, які постраждали від військової агресії РФ.

Мірзоян залишається в країні і активно допомагає українським військовим - доставляє легкові автомобілі з гуманітарною допомогою для наших захисників. На запитання журналістів, чи відпустить вона коханого на фронт, Тоня Матвієнко дала просту і чітку відповідь.

Співачка зазначає, що це рішення повинна приймати не вона, а Арсен. До того ж вона, хоч і буде сильно переживати, але зрозуміє, якщо Мірзоян піде на війну.

"Він мене не питатиме. Так має бути, бо зараз такий час. Як би не переживала, як би страшно не було. По-іншому неможливо. Зараз такий час", - зазначає співачка.

Раніше український співак Арсен Мірзоян розповів про сварки з Тонею. Артист підкреслив, що скандалів намагається уникати, проте відсутність в їх парі одного важливого елемента нерідко призводить до конфліктів.

Однак його теща, Народна артистка Ніна Матвієнко, схоже, в захваті від зятя. Нещодавно вона зробила Мірзояну двозначний комплімент, чим підколола свою доньку.

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