Арсен Мірзоян відверто заговорив про зради в шлюбі з Тонею Матвієнко

Співак зазначив, що і він, і його дружина дуже ревниві, і Матвієнко може навіть переглядати його особисті листування.

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Арсен Мірзоян розповів про ставлення до зрад в його парі з Тонею Матвієнко / колаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/arsen_mirzoian

Український співак Арсен Мірзоян і співачка Тоня Матвієнко перебувають у законному шлюбі з 2017 року (у романтичних стосунках - довше). Разом вони виховують доньку Ніну і, як багато українських пар, через повномасштабну війну в Україні пережили серйозні метаморфози в плані кохання.

У минулому році Мірзояну і Матвієнко приписували розставання, сварку, і навіть розлучення. Артисти всіляко це заперечували, і продовжують наполягати і зараз - їх сім'я міцна, як ніколи. В інтерв'ю для Слави Дьоміна співак розповів, які тепер у нього стосунки з Тонею.

"Відносини дуже змінилися. Ставлення одне до одного. Взагалі, що насправді цінне. Якщо ти собі можеш багато чого пробачити, то так само ти можеш пробачити багато чого близькій людині. Змінилося на краще. Кохання підсилилося. Бо зникли якісь незрозумілі тяжіння до сварок. Стали легше до цього ставитися, абсолютно спокійно", - ділиться Мірзоян.

Крім того він відповів на слизьке питання - чи був він невірний у відносинах, і чи зізнався б, якби це виявилося правдою.

"Звісно ні. Якби таке сталося… Не треба цього казати. У мене навіть пісня така є. Вона називається "Можеш як" – "Якщо правда є біль, - промовчи". Ніколи в сімейних стосунках не зраджував. Ми з Тосею постійно про це говоримо. Вона може передивлятись якісь мої листування з кимось. Вона мені так і каже: "Мені підозріла ось ця персона". Ми з нею тоді розмовляємо. Вона ревнива, і я теж", - стверджує музикант.

Дивіться інтерв'ю Арсена Мірзояна про те, як війна змінила його і через що свариться з дружиною Тонею Матвієнко:

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