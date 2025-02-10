Відомий продюсер розсекретив гонорари журі та ведучих Нацвідбору - деталі

Зіркам вдалося непогано заробити на Нацвідборі.

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Гонорари журі та ведучих Нацвідбору / колаж: Главред, фото: instagram.com, Суспільне Євробачення

Коротко:

Які гонорари отримали журі та ведучі Нацвідбору

Яку загальну суму для цього виділили

Український відомий ведучий і продюсер Євген Фешак розкрив таємницю, які ж гонорари отримали ведучі та журі Нацвідбору на Євробачення 2025.

Зазначимо, ведучими конкурсу стали Тимур Мірошниченко, Маша Єфросиніна та Василь Байдак, а в журі були - Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець.

В ефірі програми Ністиданісовісті Фешак заявив, що між суддями і ведучими розподілили один мільйон гривень, виходить, по 150 тисяч гривень кожному. Але продюсер звернув увагу, що може помилятися.

"У журі цього року Джамала, Танчинець і Катерина з Go_A. І, якщо я не помиляюся, то їм заплатять мільйон гривень на шістьох. По 166 тис. грн", - поділився Євген.

Дивіться відео, де Євген Фешак розповів про гонорари ведучих і журі Нацвідбору:

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Зазначимо, як повідомляв Главред, із 10 фіналістів Нацвідбору 2025 найкращого шляхом голосування обирали зіркове журі: Джамала, Катерина Павленко та Сергій Танчинець, і глядачі. Аутсайдером і журі, і глядачі визначили Влада Шерифа - по 1 балу.

А також Сергій Танчинець, який перебував у суддях Нацвідбору на Євробачення 2025, заявив, що гурт "ДК Енергетик" не має багато шансів на перемогу.

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