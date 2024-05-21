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Тіна Кароль хоче повернутися на Євробачення: "Я знаю, що я можу"

Анна Підгорна
21 травня 2024, 14:05
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За майже 20 років з моменту її першої участі в конкурсі творчість співачки сильно змінилася.
Тина Кароль
Тіна Кароль Євробачення - Кароль про повернення на Євробачення / колаж: Главред, фото: instagram.com/tina_karol, скріншот YouTube

Україні на музичному конкурсі Євробачення належить незвичайний рекорд: конкурсантам з нашої країни завжди вдавалося проходити у фінал змагання. Не стала винятком і українська співачка Тіна Кароль.

Вона представляла нашу країну в Афінах у 2006 році з піснею "Show Me Your Love". З її оновленою версією артистка виступила на Євробаченні-2023, яке проходило в Ліверпулі від імені України.

А після третього місця Аlyona Аlyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 Тіна Кароль і зовсім заговорила про повернення на конкурс. Про це повідомляє видання Unison.

відео дня

У нещодавньому інтерв'ю співачка зізналася, що участь у Євробаченні стала для неї водночас і позитивним, і негативним досвідом, який їй все ж хотілося б повторити. "В принципі так (хотіла би ще раз поїхати на Євробачення - прим. редактора). Це крутий драйв, тонус. І я знаю, що я можу, я знаю, що я інша, і коли я їхала на Євробачення, це не зовсім була моя ідея. Ніхто не питав ніколи, але насправді в мене дуже тяжка закулісна доля мого виступу на Євробаченні. ... Я маю поганий емоційний досвід, пов'язаний з тим минулим. Потім, коли я з'явилася уже в 2023-ому, це було фан, круто, і в мене було реально 30 секунд, і я хотіла за ці 30 секунд показати все. Я думаю, в мене ще буде шанс", - зазначила Тіна Кароль.

Дивіться відео коментаря Тіни Кароль про її участь у Євробаченні в майбутньому:

Хто така Тіна Кароль?

Тіна Кароль (Тетяна Ліберман) - українська співачка й актриса, телеведуча. Народна артистка України (2017), солістка Ансамблю пісні і танцю ЗСУ. Лауреатка пісенного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля 2005". З піснею "Show me your love" представляла Україну на "Євробаченні 2006", де посіла сьоме місце.

Євробачення - останні новини:

Раніше стало відомо, що переможці Євробачення 2024 розбили кришталевий кубок під час виступу. Nemo вийшли на сцену, щоб ще раз виконати свою переможну пісню, коли сталося нещастя.

Також Главред розповідав, про що пісня The Code переможців конкурсу Nemo, і як перекладаються слова треку, який став для молодих артистів своєрідним маніфестом.

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