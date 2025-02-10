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Євробачення-2025: Україна вибула з п'ятірки потенційних переможців

Анна Підгорна
10 лютого 2025, 21:29
43
Після Нацвідбору-2025 в України додалося конкурентів.
Зіферблат
Євробачення-2025 - букмекери оцінили шанси України на перемогу / колаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision, instagram.com/suspilne.eurovision

Короткий зміст:

  • За два дні Україна впала на три пункти в рейтингах букмекерів
  • Зараз їй конкуренцію складають цілих п'ять країн

8 лютого Україна визначила свого конкурсанта, який представить країну на Євробаченні вже в травні. До Базеля поїде гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".

Критики таким вибором залишилися не дуже задоволені, як і Національним відбором на Євробачення-2025 загалом. Букмекери виявилися з ними солідарними - у рейтингу потенційних переможців Україна вибула з топ-5, де перебувала ще в неділю.

відео дня

Наша країна втратила цілих три місця з моменту вибору конкурсанта, і зараз перебуває на восьмому з трьома відсотками ймовірності перемоги на Євробаченні-2025.

Примітно, що Україна має зараз рівні шанси на перемогу з Німеччиною, Чехією, Португалією, Нідерландами та Великою Британією. Причому в цій шістці "трієчників" лише три країни вже оголосили своїх конкурсантів - Україна, Чехія та Нідерланди.

Євробачення-2025
Євробачення-2025 - букмекери оцінили шанси України на перемогу / eurovisionworld.com

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Євробачення-2025 - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.

Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, та які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.

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Євробачення-2025

Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.

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