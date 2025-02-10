Євробачення-2025: Україна вибула з п'ятірки потенційних переможців

Короткий зміст:
- За два дні Україна впала на три пункти в рейтингах букмекерів
- Зараз їй конкуренцію складають цілих п'ять країн
8 лютого Україна визначила свого конкурсанта, який представить країну на Євробаченні вже в травні. До Базеля поїде гурт Ziferblat із піснею "Bird of Pray".
Критики таким вибором залишилися не дуже задоволені, як і Національним відбором на Євробачення-2025 загалом. Букмекери виявилися з ними солідарними - у рейтингу потенційних переможців Україна вибула з топ-5, де перебувала ще в неділю.
Наша країна втратила цілих три місця з моменту вибору конкурсанта, і зараз перебуває на восьмому з трьома відсотками ймовірності перемоги на Євробаченні-2025.
Примітно, що Україна має зараз рівні шанси на перемогу з Німеччиною, Чехією, Португалією, Нідерландами та Великою Британією. Причому в цій шістці "трієчників" лише три країни вже оголосили своїх конкурсантів - Україна, Чехія та Нідерланди.
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Євробачення-2025 - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що між суддями Нацвідбору на Євробачення-2025 сталася перепалка під час обговорення виступу одного з конкурсантів.
Також стало відомо, в якому півфіналі виступить Україна на Євробаченні-2025 у Базелі, Швейцарія, та які країни складуть їй конкуренцію в конкурсний день.
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Євробачення-2025
Євробачення-2025 - 69-ий міжнародний музичний конкурс, який відбудеться у Швейцарії. Переможцем 2024-го року стали швейцарські артисти Nemo, які й "привезли" змагання додому. Конкурс відбудеться в Базелі 13, 15 і 17 травня. На Євробаченні-2025 за підсумками Національного відбору Україну представить гурт Ziferblat із піснею Bird of Pray.
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