"Подарувала нам щастя": Костянтин Грубич прийшов на могилу 17-річної доньки

Від ніжного звернення Грубича до своєї покійної дитини стискається серце.

https://glavred.net/stars/podarila-nam-schaste-konstantin-grubich-prishel-na-mogilu-17-letney-docheri-10636316.html Посилання скопійоване

Дочка Костянтина Грубича - ведучий показав могилу доньки / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych

Короткий зміст:

Донька Костянтина Грубича загинула 11 років тому

Ведучий прийшов на могилу до Ольги, щоб привітати її з Днем народження

У липні 2014 року український ведучий Костянтин Грубич втратив молодшу доньку. 17-річну Ольгу збив автомобіль, водій якого так і не був знайдений. Після зіткнення дівчина впала на два тижні в кому, а потім померла.

Сьогодні доньці Грубича могло б виповнитися 28 років. У її День народження ведучий приїхав на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять Ольги.

відео дня

У своєму блозі в Instagram Костянтин Грубич показав, який вигляд має могила його дитини. Він також написав, що мріє одного разу знову поговорити з нею.

"Олюню! Дякую, що вже 28 років як подарувала нам щастя у вигляді себе. Вірю, що ти ще дорозказуєш колись мені багато цікавого, адже ти тепер знаєш набагато більше від нас…" - звернувся шоумен до загиблої доньки.

Дочка Костянтина Грубича - ведучий показав могилу доньки / instagram.com/kostya_hrubych

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що в 10 річницю від дня смерті Кузьми Скрябіна його єдина дочка Барбара відвідала могилу музиканта. Вона показала, який вигляд має останній притулок Андрія Кузьменка.

Також Ольга Сумська розповіла, як цілувалася з Віталієм Козловським "по-справжньому" на вечірці поки її чоловік, актор Віталій Борисюк, був на концерті.

Читайте також:

Хто такий Констянтин Грубич Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред