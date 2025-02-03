"Подарувала нам щастя": Костянтин Грубич прийшов на могилу 17-річної доньки

Короткий зміст:
- Донька Костянтина Грубича загинула 11 років тому
- Ведучий прийшов на могилу до Ольги, щоб привітати її з Днем народження
У липні 2014 року український ведучий Костянтин Грубич втратив молодшу доньку. 17-річну Ольгу збив автомобіль, водій якого так і не був знайдений. Після зіткнення дівчина впала на два тижні в кому, а потім померла.
Сьогодні доньці Грубича могло б виповнитися 28 років. У її День народження ведучий приїхав на цвинтар, щоб вшанувати пам'ять Ольги.
У своєму блозі в Instagram Костянтин Грубич показав, який вигляд має могила його дитини. Він також написав, що мріє одного разу знову поговорити з нею.
"Олюню! Дякую, що вже 28 років як подарувала нам щастя у вигляді себе. Вірю, що ти ще дорозказуєш колись мені багато цікавого, адже ти тепер знаєш набагато більше від нас…" - звернувся шоумен до загиблої доньки.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що в 10 річницю від дня смерті Кузьми Скрябіна його єдина дочка Барбара відвідала могилу музиканта. Вона показала, який вигляд має останній притулок Андрія Кузьменка.
Також Ольга Сумська розповіла, як цілувалася з Віталієм Козловським "по-справжньому" на вечірці поки її чоловік, актор Віталій Борисюк, був на концерті.
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Хто такий Констянтин Грубич
Костянти́н Володи́мирович Грубич (нар. 20 серпня 1968, Полтава) — журналіст, ведучий телепрограми "Знак якості" та "Твій День", повідомляє Вікіпедія.
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