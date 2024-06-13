Легендарний телеведучий розповів, чому зникло його спілкування з Данилком

Легендарний телеведучий Костянтин Грубич, дочка якого трагічно загинула в ДТП у 2014 році, розкрив правду про стосунки з Андрієм Данилком.

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Андрій Данилко - Костянтин Грубич розповів чому не спілкується з ним / колаж Главред, фото УНІАН

Легендарний український телеведучий Костянтин Грубич, дочка якого трагічно загинула в ДТП десять років тому, розкрив в інтерв'ю Славі Дьоміну правду про стосунки з не менш легендарним артистом Андрієм Данилком (він же Вєрка Сердючка).

Як каже Грубич, вони близько дружили з Данилком багато років поспіль.

"Він мені подзвонив, він плакав, він і Інна (дружина Грубича - Главред), тоді, коли не стало Олі. Він чомусь просив вибачення. У мене. Я кажу: "А за що?". Каже: "Я не знаю, я відчуваю. Він же хотів бути, він має бути хрещеним батьком. А через зайнятість, через усе, не вийшло. Але він, коли ми бачилися, він казав: "Як там моя Оля", - пригадав телеведучий.

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Хто такий Андрій Данилко? Андрій Данилко - український співак, актор, композитор, поет-пісняр. Виступає особисто або як травесті-артист під жіночим псевдонімом Вєрка Сердючка. У цьому амплуа представляв Україну на Євробаченні-2007 з піснею "Dancing Lasha Tumbai" (2-е місце). Народний артист України (2008). Випустив 4 студійні альбоми, 2 міні-альбоми та 22 відеокліпи. На телебаченні від свого імені та в арт-образі Сердючки з'явився в таких проєктах, як "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", та ін.

Зараз же, каже Грубич, вони з Данилком практично не спілкуються. Хоча телеведучий щороку акуратно вітає артиста з днем народження (а той у відповідь його - ні).

"Я його 2 жовтня завжди вітаю з днем народження, він мені відповідає. Я не можу сказати, що у нас спілкування. Я знаю: поки ми живі він і я, у нас теплі почуття одне до одного. І цього достатньо", - підсумував Грубич.

Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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