"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

Анна Підгорна
8 березня 2026, 22:48
В'ячеслав Хостікоєв прокоментував стосунки з Анастасією Рулою.
В'ячеслав Хостікоєв, Анастасія Рула
В'ячеслав Хостікоєв дружина - актор висловився про весілля з Анастасією Рулою / колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiia.rula, instagram.com/khostikoiev

Стисло:

  • В'ячеслав Хостікоєв і Анастасія Рула разом вже багато років
  • Артист заговорив про весілля з коханою

Український актор театру, кіно і дубляжу В'ячеслав Хостікоєв більше 12 років тому віддав своє серце Анастасії Рулі - акторці Національного театру імені Івана Франка, яка також була його однокурсницею в інституті. Це великий термін для стосунків, тому артисту незмінно задають одне і те ж питання - коли він та його обраниця зіграють весілля.

У недавньому інтерв'ю для Oboz.ua В'ячеслав зробив зізнання - весілля вже давно відбулося. Принаймні в тому вигляді, в якому це розуміє сама пара. На думку актора, штамп менш символічний, ніж довгі роки, проведені разом, тому і значення в ньому менше.

відео дня

"Насправді весілля в нас уже було – якщо рахувати по суті, а не по документах. Ми разом понад 12 років, і для мене це набагато вагоміше за будь-які формальні процедури. Щодо офіційного оформлення – у мене, можливо, трохи своє ставлення до цього. І мені завжди було цікаво: чому двоє людей вважаються чоловіком і дружиною лише після розпису? А якщо вони разом багато років, живуть одним життям, підтримують одне одного, кохають – це що тоді? Репетиція? Для мене все стало очевидним у той момент, коли я закохався в Настю. Ще тоді для себе все вирішив. Ми сім’я – і це не залежить від штампа в паспорті", – переконаний В'ячеслав Хостікоєв.

В'ячеслав Хостікоєв, Анастасія Рула
В'ячеслав Хостікоєв дружина - актор висловився про весілля з Анастасією Рулою / фото: instagram.com/khostikoiev

Про персону: В'ячеслав Хостікоєв

В'ячеслав Хостікоєв - український актор театру, кіно та озвучки. Служить у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (з 2017 року). Син акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва, племінник Ольги Сумської. Відомий ролями у фільмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" тощо.

