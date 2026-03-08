"Весілля вже було": Хостікоєв здивував зізнанням про особисте життя

В'ячеслав Хостікоєв прокоментував стосунки з Анастасією Рулою.

https://glavred.net/starnews/svadba-uzhe-byla-hostikoev-udivil-priznaniem-o-lichnoy-zhizni-10747220.html Посилання скопійоване

В'ячеслав Хостікоєв дружина - актор висловився про весілля з Анастасією Рулою / колаж: Главред, фото: instagram.com/anastasiia.rula, instagram.com/khostikoiev

Стисло:

В'ячеслав Хостікоєв і Анастасія Рула разом вже багато років

Артист заговорив про весілля з коханою

Український актор театру, кіно і дубляжу В'ячеслав Хостікоєв більше 12 років тому віддав своє серце Анастасії Рулі - акторці Національного театру імені Івана Франка, яка також була його однокурсницею в інституті. Це великий термін для стосунків, тому артисту незмінно задають одне і те ж питання - коли він та його обраниця зіграють весілля.

У недавньому інтерв'ю для Oboz.ua В'ячеслав зробив зізнання - весілля вже давно відбулося. Принаймні в тому вигляді, в якому це розуміє сама пара. На думку актора, штамп менш символічний, ніж довгі роки, проведені разом, тому і значення в ньому менше.

відео дня

"Насправді весілля в нас уже було – якщо рахувати по суті, а не по документах. Ми разом понад 12 років, і для мене це набагато вагоміше за будь-які формальні процедури. Щодо офіційного оформлення – у мене, можливо, трохи своє ставлення до цього. І мені завжди було цікаво: чому двоє людей вважаються чоловіком і дружиною лише після розпису? А якщо вони разом багато років, живуть одним життям, підтримують одне одного, кохають – це що тоді? Репетиція? Для мене все стало очевидним у той момент, коли я закохався в Настю. Ще тоді для себе все вирішив. Ми сім’я – і це не залежить від штампа в паспорті", – переконаний В'ячеслав Хостікоєв.

В'ячеслав Хостікоєв дружина - актор висловився про весілля з Анастасією Рулою / фото: instagram.com/khostikoiev

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Наталія Могилевська посварилася з Ігорем Кондратюком через Тіну Кароль. Музичні продюсери розійшлися в поглядах на талант співачки.

Також стало відомо, що дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака. Про це відверто висловилася сама Катерина Репяхова, яка вже виховує сина від музиканта.

Читайте також:

Про персону: В'ячеслав Хостікоєв В'ячеслав Хостікоєв - український актор театру, кіно та озвучки. Служить у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка (з 2017 року). Син акторів Наталії Сумської та Анатолія Хостікоєва, племінник Ольги Сумської. Відомий ролями у фільмах "Скажене весілля", "Тільки диво", "Час іти, час повертатись" тощо.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред