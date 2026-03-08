Міжнародний жіночий день: як зірки вітають з 8 березня

Українські знаменитості сьогодні максимально відверті.

https://glavred.net/starnews/mezhdunarodnyy-zhenskiy-den-kak-zvezdy-pozdravlyayut-s-8-marta-10747106.html Посилання скопійоване

Привітання з 8 березня - як зірки привітали з Міжнародним жіночим днем / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych, pexels.com, instagram.com/usyk_kate1505

Читайте більше:

Які значення вкладають зірки в 8 березня

Як вони вітають прихильниць зі святом

8 березня - особливе свято. Багато хто асоціює його з приходом весни і пробудженням природи після зимового сезону. Але в першу чергу восьме березня - день-нагадування про права жінок, яким все ще є за що боротися, день-шанування тих, хто відстоював і відстоює їх свободи і рівноправність.

Привітання з 8 березня, весняно-квіткові та соціально важливі, від українських зірок зібрав для читачів Главред.

відео дня

Українська співачка Камалія записала відеозвернення до всіх українських жінок, а особливо - до наших захисниць. У Міжнародний жіночий день вона побажала "краси, гармонії, вічної жіночності й внутрішнього світла. Нехай ваша душа завжди розквітає, як весна, а серце буде зігріте любов’ю, ніжністю і турботою. Нехай у вашому житті буде багато радості, щирих усмішок, теплих слів, приємних несподіванок і справжнього кохання.Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення, сил, душевного спокою і великого жіночого щастя. І, звісно, бажаю вам щоденної уваги, поваги й захоплення від чоловіків — не лише у свято, а кожного дня".

Камалія / фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Наталка Денисенко у своєму привітанні до 8 березня зробила акцент на тому, що цей день, перш за все, про те, щоб голос жінок був почутий, про відстоювання своїх прав і особистих кордонів. "в сучасності наше суспільство все одно накладає на жінок стільки упереджень, стереотипів і вимог, що цей день ми маємо не просто святкувати, а і нагадувати одна одній про свою ЦІННІСТЬ і ІСТИННУ РОЛЬ в суспільстві" - пише акторка.

Наталка Денисенко / фото: instagram.com/natalka_denisenko

Lida Lee нагадала про важливість цінувати себе, приймати себе і любити себе за будь-яких умов. І не тільки у свята. "Обери, любити себе не тільки сьогодні, а й завжди… Бо ти маєш право і на це", - каже співачка.

Lida Lee / фото: instagram.com/lidalee_official

Журналіст і ведучий Костянтин Грубич опублікував своє дитяче фото в оточенні важливих для нього жінок і поділився спогадами про те, як чоловіки в його родині (і він сам) готувалися до 8 березня: як маленький Костя старанно готував саморобки, як допомагав прибирати в будинку, щоб порадувати близьких, як чекав свята. "З весною, найкращі наші!" - підсумував свою розповідь Грубич.

Костянтин Грубич у дитинстві / фото: instagram.com/kostya_hrubych

"Лапулічки, обіймаю вас всім серцем", - написав комік Юрій Ткач у своєму блозі. Він також опублікував відео, на якому він стоїть з широкою посмішкою і величезним букетом білих тюльпанів.

Юрій Ткач / фото: instagram.com/yuriy_tkach

Олексій Positiff Завгородній розтопив серця шанувальників особливим фото, на якому дарує своїй однорічній дочці Марії її перший букет на 8 березня. "Моя маленька весна з великими мріями. Зі святом вас, дівчата!" - підписав знімок співак.

Марія Завгородня / фото: instagram.com/positiff

Alyona Alyona у своєму привітанні нагадала жінкам, що вони неймовірні, і кожна по-своєму - супергеройка.

Alyona Alyona / фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"З весною вас, дівчата! Я бажаю, щоб сьогодні кожна з вас отримала подарунок, і нехай весна завжди обіймає вас любов'ю!" - написала Наталія Могилевська. Співачка також похвалилася сюрпризом, який для неї підготували доньки: поки вона сама займалася подарунками для дівчаток, Мішель і Софія принесли мамі каву в ліжко, прикрасили спальню саморобними квітами і пелюстками троянд, а також підготували листівки.

Наталія Могилевська / фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Дівчата, дякую, що ви є! Ви - найкраще, що є в цьому світі! Будьте щасливі і посміхайтеся!" - побажав у Міжнародний жіночий день шоумен Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков / фото: instagram.com/biedniakov

Хореограф і танцівниця Олена Шоптенко пише: "З Міжнародним днем боротьби за права жінок! Нехай у вас буде якнайбільше сміливості — бути собою повністю. Без страху здаватися складною чи не вгодити чиїмось очікуванням. Ви цього варті".

Олена Шоптенко / фото: instagram.com/alena_shoptenko

8 березня — це не тільки свято весни і краси. В першу чергу воно — про права жінок, про те, за що їм доводиться боротися і сьогодні. Анастасія Цимбалару вирішила віддати данину поваги саме цій боротьбі. "Сьогодні не тільки про привітання. Сьогодні про підтримку і повагу. Повагу до жінок. Повагу одне до одного. Повагу, яка не має умов і дати в календарі. Повагу вибору, яка потрібна всім. Бо світ стає кращим не через великі слова, а через маленькі щоденні вибори: бути добрішими, уважнішими, людянішими. Це теж робота над собою. Але вона того вартує", - пише акторка.

Анастасія Цимбалару / фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Жінки, тільки ви - головні герої свого життя. Поважайте себе і надихайте інших", - привітала зі святом Катерина Усик.

Катерина Усик / фото: instagram.com/usyk_kate1505

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Наталія Могилевська посварилася з Ігорем Кондратюком через Тіну Кароль. Музичні продюсери розійшлися в поглядах на талант співачки.

Також стало відомо, що дружина Віктора Павліка більше не хоче народжувати дитину від співака. Про це відверто висловилася сама Катерина Репяхова, яка вже виховує сина від музиканта.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред