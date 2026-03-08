Рус
Міжнародний жіночий день: як зірки вітають з 8 березня

Анна Підгорна
8 березня 2026, 14:27
Українські знаменитості сьогодні максимально відверті.
Грубіч з родиною, 8 березня, Олександр та Катерина Усики
Привітання з 8 березня - як зірки привітали з Міжнародним жіночим днем / колаж: Главред, фото: instagram.com/kostya_hrubych, pexels.com, instagram.com/usyk_kate1505

  • Які значення вкладають зірки в 8 березня
  • Як вони вітають прихильниць зі святом

8 березня - особливе свято. Багато хто асоціює його з приходом весни і пробудженням природи після зимового сезону. Але в першу чергу восьме березня - день-нагадування про права жінок, яким все ще є за що боротися, день-шанування тих, хто відстоював і відстоює їх свободи і рівноправність.

Привітання з 8 березня, весняно-квіткові та соціально важливі, від українських зірок зібрав для читачів Главред.

Українська співачка Камалія записала відеозвернення до всіх українських жінок, а особливо - до наших захисниць. У Міжнародний жіночий день вона побажала "краси, гармонії, вічної жіночності й внутрішнього світла. Нехай ваша душа завжди розквітає, як весна, а серце буде зігріте любов’ю, ніжністю і турботою. Нехай у вашому житті буде багато радості, щирих усмішок, теплих слів, приємних несподіванок і справжнього кохання.Бажаю вам міцного здоров’я, натхнення, сил, душевного спокою і великого жіночого щастя. І, звісно, бажаю вам щоденної уваги, поваги й захоплення від чоловіків — не лише у свято, а кожного дня".

Камалія
Камалія / фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Наталка Денисенко у своєму привітанні до 8 березня зробила акцент на тому, що цей день, перш за все, про те, щоб голос жінок був почутий, про відстоювання своїх прав і особистих кордонів. "в сучасності наше суспільство все одно накладає на жінок стільки упереджень, стереотипів і вимог, що цей день ми маємо не просто святкувати, а і нагадувати одна одній про свою ЦІННІСТЬ і ІСТИННУ РОЛЬ в суспільстві" - пише акторка.

Наталка Денисенко
Наталка Денисенко / фото: instagram.com/natalka_denisenko

Lida Lee нагадала про важливість цінувати себе, приймати себе і любити себе за будь-яких умов. І не тільки у свята. "Обери, любити себе не тільки сьогодні, а й завжди… Бо ти маєш право і на це", - каже співачка.

Ліда Лі
Lida Lee / фото: instagram.com/lidalee_official

Журналіст і ведучий Костянтин Грубич опублікував своє дитяче фото в оточенні важливих для нього жінок і поділився спогадами про те, як чоловіки в його родині (і він сам) готувалися до 8 березня: як маленький Костя старанно готував саморобки, як допомагав прибирати в будинку, щоб порадувати близьких, як чекав свята. "З весною, найкращі наші!" - підсумував свою розповідь Грубич.

Костянтин Грубич у дитинстві
Костянтин Грубич у дитинстві / фото: instagram.com/kostya_hrubych

"Лапулічки, обіймаю вас всім серцем", - написав комік Юрій Ткач у своєму блозі. Він також опублікував відео, на якому він стоїть з широкою посмішкою і величезним букетом білих тюльпанів.

Юрій Ткач
Юрій Ткач / фото: instagram.com/yuriy_tkach

Олексій Positiff Завгородній розтопив серця шанувальників особливим фото, на якому дарує своїй однорічній дочці Марії її перший букет на 8 березня. "Моя маленька весна з великими мріями. Зі святом вас, дівчата!" - підписав знімок співак.

Марія Завгородня
Марія Завгородня / фото: instagram.com/positiff

Alyona Alyona у своєму привітанні нагадала жінкам, що вони неймовірні, і кожна по-своєму - супергеройка.

Альона Альона
Alyona Alyona / фото: instagram.com/alyona.alyona.official

"З весною вас, дівчата! Я бажаю, щоб сьогодні кожна з вас отримала подарунок, і нехай весна завжди обіймає вас любов'ю!" - написала Наталія Могилевська. Співачка також похвалилася сюрпризом, який для неї підготували доньки: поки вона сама займалася подарунками для дівчаток, Мішель і Софія принесли мамі каву в ліжко, прикрасили спальню саморобними квітами і пелюстками троянд, а також підготували листівки.

Наталія Могилівська
Наталія Могилевська / фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Дівчата, дякую, що ви є! Ви - найкраще, що є в цьому світі! Будьте щасливі і посміхайтеся!" - побажав у Міжнародний жіночий день шоумен Андрій Бєдняков.

Андрій Бєдняков
Андрій Бєдняков / фото: instagram.com/biedniakov

Хореограф і танцівниця Олена Шоптенко пише: "З Міжнародним днем боротьби за права жінок! Нехай у вас буде якнайбільше сміливості — бути собою повністю. Без страху здаватися складною чи не вгодити чиїмось очікуванням. Ви цього варті".

Алена Шоптенко
Олена Шоптенко / фото: instagram.com/alena_shoptenko

8 березня — це не тільки свято весни і краси. В першу чергу воно — про права жінок, про те, за що їм доводиться боротися і сьогодні. Анастасія Цимбалару вирішила віддати данину поваги саме цій боротьбі. "Сьогодні не тільки про привітання. Сьогодні про підтримку і повагу. Повагу до жінок. Повагу одне до одного. Повагу, яка не має умов і дати в календарі. Повагу вибору, яка потрібна всім. Бо світ стає кращим не через великі слова, а через маленькі щоденні вибори: бути добрішими, уважнішими, людянішими. Це теж робота над собою. Але вона того вартує", - пише акторка.

Анастасія Цимбалару
Анастасія Цимбалару / фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

"Жінки, тільки ви - головні герої свого життя. Поважайте себе і надихайте інших", - привітала зі святом Катерина Усик.

Катерина Усик
Катерина Усик / фото: instagram.com/usyk_kate1505

