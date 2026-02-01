Lida Lee прийняла важке рішення у стосунках з Даніелем Салемом

Ліда Лі зізналася, чому насправді світ дізнався про їхній роман.

Lida Lee і Даніель Салем - чому пара більше не приховує роман / колаж: Главред, фото: instagram.com/lidalee_official

Наприкінці 2025 року Lida Lee (Лідія Скорубська) і Даніель Салем підтвердили, що перебувають у стосунках. Більше півроку парі приписували роман, проте вони в публічному просторі наполегливо заперечували це.

У розмові з РБК-Україна Ліда Лі зізналася, що змусило її і Салема припинити ховатися від громадськості. Співачка зазначила, що якби вона і її обранець не були публічними особами, то вона зберігала б своє кохання у таємниці до останнього. Тому рішення відкритися було для неї і Даніеля непростим.

"Оскільки ми відомі, то це (приховування роману Лі і Салема - прим. редактора) сстало неможливим, тому ми дуже хотіли зробити це самі, чесно й щиро, щоб це не було виставлено якимось іншим способом, зі здогадок. Коли ми відчули, що готові прочинити завісу в нашу історію, то ми це зробили. Усе сталось дуже спонтанно. Це рішення далось нам нелегко. І я дуже рада, що люди розділили наше щастя та полюбили нашу пару", - поділилася емоціями виконавиця.

Lida Lee і Даніель Салем - чому пара більше не приховує роман / фото: instagram.com/lidalee_official

Про персону: Lida Lee Lida Lee (справжнє ім'я - Лідія Скорубська) - українська співачка. Колишня учасниця гурту Chica-Band і бек-вокалістка Monatik. Двічі брала участь у проєкті Голос країни (4 сезон - наставник Сергій Лазарєв; 10 сезон - наставник Monatik). Також брала участь у шоу "Танці з зірками-8" та "Х-фактор". Дмитро Монатік був її продюсером з 2020 по 2021 рік.

