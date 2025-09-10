Рус
Принц Гаррі та король Чарльз возз'єдналися в Лондоні вперше за рік

Олена Кюпелі
10 вересня 2025, 21:29
Принц Гаррі зміг приїхати до Лондона і навіть імовірно зустрівся зі своїм батьком.
Король Чарльз, принц Гаррі
Король Чарльз і принц Гаррі не зустрічалися кілька років / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Коротко:

  • З якого приводу прибув Гаррі
  • Скільки тривала зустріч із королем

Британський принц Гаррі та король Карл III возз'єдналися вперше за понад рік.

Згідно з фотографіями, отриманими Page Six, герцога Сассекського помітили, коли він прибував до лондонської резиденції короля, Кларенс-хаус.

40-річний Гаррі під'їхав до резиденції свого батька на чорному позашляховику.

The Post підтвердила, що королева Камілла також була присутня на зустрічі, яка тривала всього 30 хвилин.

Батько і син не зустрічалися особисто з лютого 2024 року, після того як Чарльз оголосив, що проходить лікування від раку.

король Чарльз III
король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Поки не зрозуміло, чому Гаррі і 76-річний Чарльз вирішили зустрітися, хоча автор роману "Запасний" був помічений у Великій Британії раніше цього тижня на кількох заходах.

Гаррі був помічений на церемонії вручення премії Wellchild Awards, а також вшанував пам'ять королеви Єлизавети II на її похороні в річницю її смерті. Наступного дня він відвідав захід у Ноттінгемі, Англія.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС
Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

У середу рудоволосий член королівської сім'ї повернувся до Лондона, щоб відвідати Центр вивчення вибухових травм при Імперському коледжі Лондона.

Раніше Главред повідомляв, що принц Вільям зробив несподіване зі знання про своїх дітей. За словами принца, його сини мають абсолютно різний характер і зовсім не такі, як їх бачить публіка. Спадкоємець престолу розповів, як насправді поводяться діти принца.

Також нещодавно короля Чарльза помітили в онкологічній клініці. Король Великої Британії офіційно заявив, що бореться з раком і його лікування триває. Як заявляє сам монарх, його стан набагато покращився.

Про персону: король Чарльз ІІІ

Чарльз ІІІ - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був Герцогом Корнуольським і Герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол 2022 року. Як спадкоємець трону, він очікував на нього найдовше в британській історії: він був принцом Уельським найдовше, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул Герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.

