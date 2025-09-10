Принц Гаррі та король Чарльз возз'єдналися в Лондоні вперше за рік

Принц Гаррі зміг приїхати до Лондона і навіть імовірно зустрівся зі своїм батьком.

Король Чарльз і принц Гаррі не зустрічалися кілька років / колаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

Британський принц Гаррі та король Карл III возз'єдналися вперше за понад рік.

Згідно з фотографіями, отриманими Page Six, герцога Сассекського помітили, коли він прибував до лондонської резиденції короля, Кларенс-хаус.

40-річний Гаррі під'їхав до резиденції свого батька на чорному позашляховику.

The Post підтвердила, що королева Камілла також була присутня на зустрічі, яка тривала всього 30 хвилин.

Батько і син не зустрічалися особисто з лютого 2024 року, після того як Чарльз оголосив, що проходить лікування від раку.

король Чарльз III / ua.depositphotos.com

Поки не зрозуміло, чому Гаррі і 76-річний Чарльз вирішили зустрітися, хоча автор роману "Запасний" був помічений у Великій Британії раніше цього тижня на кількох заходах.

Гаррі був помічений на церемонії вручення премії Wellchild Awards, а також вшанував пам'ять королеви Єлизавети II на її похороні в річницю її смерті. Наступного дня він відвідав захід у Ноттінгемі, Англія.

Принц Гаррі під час інтерв'ю для ВВС / bbc.com

У середу рудоволосий член королівської сім'ї повернувся до Лондона, щоб відвідати Центр вивчення вибухових травм при Імперському коледжі Лондона.

