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Чоловік Барбри Стрейзанд розкрив їхній "постільний" секрет

Анна Підгорна
18 квітня 2025, 01:30
26
Джеймс Бролін назвав найкраще придбання для спальні, яке зберігає їхній шлюб.
Барбара Стрейзанд
Барбра Стрейзанд особисте життя - Джеймс Бролін розповів про шлюб із зіркою / колаж: Главред, фото: imdb.com, instagram.com/barbrastreisand

Коротко:

  • Барбра Стрейзанд і Джеймс Бролін разом 29 років
  • Секрет їхніх міцних стосунків - спільне дозвілля, переконаний актор

Американська співачка й акторка Барбра Стрейзанд відома своїми численними романами - у її "джентельменському" списку Річард Гір, Клінт Іствуд, Ліам Нісон, Джон Войт і ще кілька вельми гучних імен. У шістдесятих зірка була одружена з актором Елліотом Гулдом, але з 1971 і до 1996 року вона ходила холостячкою.

У липні 1996 року на побаченні наосліп вона познайомилася з актором Джеймсом Броліном, за якого вийшла заміж через два роки. Пара разом уже майже 30 років і має свої секрети міцних стосунків. Наприклад, нещодавно 84-річний чоловік Стрейзанд зізнався, що і сьогодні багато проблем у їхніх стосунках вирішує ліжко.

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В інтерв'ю для People актор розповів, що він і Барбра - досить ледачі люди, тому з ліжка практично не вилазять: можна і повалятися вдосталь, і ділові питання розв'язати, і перебувати поруч якомога довше. "Найкраща інвестиція, яку ми коли-небудь робили, - це наш матрац. І не зрозумійте мене неправильно. Ми обидва любимо лінуватися. Ми любимо спати допізна. Більшу частину роботи ми робимо по телефону, на папері, читаючи, поруч один з одним", - розповів Бролін.

Друге спільне заняття Стрейзанд та її чоловіка - довгі прогулянки. "Потрібно навчитися гуляти. Ми обидва, не тільки я! Я просто думаю, що потрібно сказати: "Добре, зроби глибокий вдих, прогуляйся". Тому що тварини роблять те саме, розумієте? Люди роблять це разом, тварини роблять це разом", - зазначає актор.

Барбара Стрейзанд, Джеймс Бролін
Барбра Стрейзанд і Джеймс Бролін / instagram.com/barbrastreisand

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Хто така Барбра Стрейзанд?

Барбра Стрейзанд - американська співачка й акторка, композиторка, кінорежисерка, продюсерка та політична активістка. Володарка двох Оскарів, а також премій Еммі, Греммі та Золотий глобус. Входить до невеликої групи людей, які були удостоєні премій Еммі, Греммі, Оскар і Тоні. Стрейзанд вважається однією з найбільш комерційно успішних жінок сучасного шоу-бізнесу і однією з найбільш продаваних музичних виконавиць, з обсягом продажів, що перевищує 150 мільйонів платівок по всьому світу. Вона - єдина виконавиця, яка впродовж понад півстоліття очолювала зі своїми альбомами Billboard 200 (у 1960-ті, 1970-ті, 1980-ті, 1990-ті, 2000-ті та 2010-ті роки), повідомляє Вікіпедія.

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