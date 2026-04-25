"Мені дуже важко": Кейт Міддлтон зважилася на зізнання про королівське життя

Принцеса розповіла про труднощі у своїй роботі.

Кейт Міддлтон про труднощі королівського життя

Принцеса Уельська повертається до королівських обов'язків після одужання

З якими труднощами зіткнулася Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон зважилася на відвертість щодо свого королівського життя під час одного із заходів. Як повідомляє Woman and Home, принцесі все ще важко дається участь у багатолюдних подіях.

Принцеса Уельська нещодавно повернулася до виконання королівських обов'язків після того, як стало відомо про її ремісію після раку. Поступово Кейт почала частіше з'являтися на публіці, але дещо досі дається їй нелегко. Міддлтон зізналася, що їй постійно роблять зауваження через тихий голос.

"Мені дуже важко в таких умовах. У мене дуже тихий голос, тому мені завжди кажуть: "Говори трохи голосніше!", — поділилася королівська особа.

Кейт Міддлтон нещодавно брала участь у заходах, приурочених до 100-річчя від дня народження королеви Єлизавети. Як повідомляється, принцеса Уельська не приховує, що така кількість заходів може бути для неї непростим випробуванням.

Також після того, як Кейт дізналася про свій діагноз, їй довелося змінити спосіб життя. Принцеса зізналася, що перестала вживати алкоголь і тепер набагато ретельніше стежить за своїм здоров'ям.

Про особу: Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська — дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає великої популярності серед своїх підданих, а також впливу, що, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

