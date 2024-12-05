"Ша", "Ша": військово-політичний оглядач істерично накричав на ведучу в прямому ефірі

Тепер українська медіа-спільнота відмовляється працювати з цим експертом.

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Військовий оглядач накричав на телеведучу / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

Що зробив військовий оглядач Коваленко

Як вчинила ведуча

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко влаштував істерику в ефірі телеканалу "Київ".

Під час прямого ефіру, він став просто істерично кричати на ведучу Ірину Король. Причиною істерики стало те, що ведуча в рамках діалогу "посміла" перебити "експерта", пише "Детектор медіа".

Причиною гніву військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" могло стати запитання ведучої про зниження мобілізаційного віку, на якому наполягають іноземні партнери. Коваленко не дослухав репліку Король до кінця і зірвався. "Шаааа, шаааа, шаааа", - закричав істеричний оглядач.

Він також заявив, що він експерт, тому його потрібно слухати.

На скандал у прямому ефірі вже відреагувала медіаспільнота - багато хто відмовляється від співпраці з хамуватим оглядачем.

Своєю чергою, телеведуча Ірина Король отримала величезну професійну та глядацьку підтримку. "Я не очікувала такого розголосу. Але й приблизно не могла прогнозувати такої підтримки, тим більше такої єдності колег у питанні хамства з боку спікера. Що стосується самого конфлікту і моєї витримки: я ввічлива людина, адекватна і завжди розраховую на таку саму поведінку людей, тим більше - експертів. Першим поривом слова "ша, я тут експерт" було бажання зупинити розмову і попрощатися. І це був би найлегший шлях. Та я все ж вирішила не піддаватися власним емоціям і продовжити розмову. Чому колеги не вимкнули спікера з ефіру? Вони були в шоці від того, що почав говорити гість і яким тоном. Правда - так не розмовляють навіть із тваринами", - так прокоментувала Ірина Король скандал, що виник.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив". Провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки. Український політичний та економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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